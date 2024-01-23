別再問年節送禮要選那一間，再問就是舊振南！2024迎來135周年的舊振南，傳承百年手工製餅技藝，將漢餅精神價值演繹在送禮哲學，2024全新「龍賀新年春節禮盒」隆重登場，首推龍年主題「喜巧玲龍禮盒」，將禮盒化身創意「龍」造型七巧板，為團聚時分增添些許樂趣，並精選舊振南人氣粩類及應景零嘴甜點，共享賀歲喜悅。
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舊振南迎來品牌135周年，經過歲月流轉，過往的人文文化積累與當代美學相會，漢餅形式從澎湃大餅演進至精緻巧點，不變的是品牌希望「將漢餅所乘載的精神價值加以保存與演進，並融入每一代人的生活中。」，因為舊振南知道漢餅不僅僅是一份禮物，更是乘載了人們之間，慶賀、感恩、思念與祝福的誠摯交流心意。
2024年春節，舊振南推出龍賀新年禮盒，結合龍年意象與趣味遊戲，將「喜巧玲龍禮盒」打造為可拼玩成不同龍型的創意七巧板；另外也落實企業永續責任，春節贈品「咚咚龍立體浮雕燈籠」採用全紙製作，透過不同創新形式，讓華人認同根本，並將舊振南的「喜悅」精神綿延相傳。
同時，舊振南2024年春節禮盒首推「喜巧玲龍禮盒」！靈感來源自北宋時期安排賓宴聚會座席的「燕几圖」，延伸至能創造豐富多變組合的現代娛樂「七巧板」，此次舊振南將禮盒設計成造型七巧板，每款精緻小盒裝有舊振南人氣過年零嘴，包含麻粩、棗枝、零嘴酥類等豐富點心。在享用春節零嘴的同時，可將一個個七巧板小禮盒發揮創意，隨意拼玩成個人喜愛的專屬龍型，與親朋好友分享過年齊聚的喜悅滋味，共享、共樂、共玩。
此外，舊振南如每年都會推出讓忠實粉絲最引頸期盼的生肖窗花、喜慶龍賀燙金紅包袋，今年更特別加入年節味十足又童趣的「咚咚龍立體浮雕燈籠」作為年度回饋會員禮，更加碼推出新春門市限定活動，凡購買「喜巧玲龍禮盒」即贈「咚咚龍立體浮雕燈籠」乙個，讓你喜氣過好年。
以年節承載期許和團聚的喜悅為理念，注入文化設計量能，打造以龍首為設計主軸，並輔以其餘龍身的連續圖形設計，象徵祥龍獻瑞、綿延不絕的意象，透過圖騰與細緻光彩且呈品牌實踐永續的精神，燈籠也採用全紙製作，建構出對於新年嶄新的期盼與祝福。
舊振南2024春節 喜巧玲龍禮盒
售價：820
內容物：
棗枝 1份、杏仁粩3入、芝麻粩 3入、腰果酥 6入、南瓜子酥6入、綜合水果糖 16顆
舊振南2024春節 金玉滿堂禮盒
售價：980
內容物：
花生腰果酥 8入、醬燒小米香 8入、棗泥核桃糕 8入、金萱烏龍牛軋糖 8入、綜合麻粩 20入
舊振南2024春節 茂谷酥禮盒
售價：580
內容物：茂谷酥 12入
舊振南2024春節 加碼優惠
滿額NT$1,600即贈特製精美剪紙窗花及限量紅包袋組。
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