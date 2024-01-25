風靡全球的人氣角色Hello Kitty迎來誕生50周年，再次與手錶品牌「BABY-G」合作，今年也適逢「BABY-G」30周年，雙雙聯手推出紀念聯名錶，以1974年初登場的Hello Kitty模樣為概念打造，復古既可愛，1月19日登場，鐵粉必收！

BABY-G×HELLO KITTY！共推獨家手錶歡慶週年

這次分別迎來Hello Kitty50週年及BABY-G30周年，雙喜臨門，共推紀念聯名錶同慶！以以BABY-G的第一代型號「BGD-565」為基礎，獨特的方形錶殼為其特色。本次登場的紀念聯名錶「BGD-565KT」主色調為白色，並在錶帶的環狀部分加入紅色及藍色，致敬1974年初次亮相的Hello Kitty。



▲圖片來源／カシオ計算機株式会社



▲圖片來源／カシオ計算機株式会社



錶帶採用生質塑膠，印滿了1970年代Hello Kitty的笑臉、眨眼、驚訝及悲傷等豐富表情。此外，打開背光時，液晶部分會浮現出Hello Kitty的臉孔，再與錶盤上的蝴蝶結圖案結合，完整呈現出Hello Kitty的造型，為設計的一大亮點！而白色錶帶的扣環也融入Hello Kitty的元素，剪裁出Hello Kitty的招牌蝴蝶結，為手錶增添趣味性。



▲圖片來源／カシオ計算機株式会社



▲圖片來源／カシオ計算機株式会社



且為了慶祝Hello Kitty誕生50周年，聯名錶款裡裡外外總共融入了50個Hello Kitty的設計細節，是不是已經迫不急待想購入仔細找尋一番了！不僅如此，附贈的外盒也與手錶一致採用了相配的色調，並使用最原初的 HELLO KITTY 設計，向忠實粉絲致敬。



▲圖片來源／カシオ計算機株式会社





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