看到有買一送一就要吃！大漲價時代下，小資族吃飯就靠優惠過日子，21風味館21Plus特意推出熟客券優惠，以買一送一、第2件半價等13個優惠，回饋長期支持、愛戴21風味館的熟客，一路優惠到四月底，讓大家憑個人喜好湊成一份套餐，還能揪人一起當分母省小錢。更加碼將人氣鹹蛋黃系列點心回歸，超涮嘴的鹹蛋黃薯條一定要吃過。
21風味館這次推出熟客券，有買一送一、第二件5折、下殺79折和77折優惠專區，其中小資族最愛的買一送一，有時蔬雞汁飯、烤雞蓉玉米濃湯、雞汁甜玉米、雞肉洋蔥圈、冬瓜檸檬凍飲等品項，還有大份量的買半隻烤雞送烤餅、烤全雞送披薩優惠，隨便湊都是超豐盛的一套。另外，還有烤半雞第二件5折也是人氣必點，加起來整隻烤雞大大滿足過年團聚開趴的需求。
而這次回歸的鹹蛋黃系列，除了有人氣涮嘴的「鹹蛋黃脆薯」，更再加碼推出全新「鹹蛋黃雞薯條」，療癒感加倍不小心整包嗑光光、還狂舔手手。外酥內多汁的「酥炸杏鮑菇」也是這次新品，無論是搭上雞汁飯還是當做下午茶小點心，都很適合。
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21風味館 21Plus
鹹蛋黃薯條 原價85元、優惠75元
鹹蛋黃雞薯條 原價90元、優惠80元
酥炸杏鮑菇 原價85元、優惠75元
21風味館 熟客券優惠
優惠品項：
香草烤半雞第二件半價，375元。
時蔬雞汁飯、玉米濃湯、雪豆腐布丁、冬瓜檸檬凍飲、蜂蜜綠茶、雞汁甜玉米、肌肉洋蔥圈買一送一。
買烤半雞、送8吋烤餅 280元。
買烤全雞、送披薩 530元。
香草烤半雞79折，198元
香草烤雞腿+青花椒麻炸雞 第二件半價，300元
21香草烤雞腿 雙炸餐77折，199元