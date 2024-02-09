隨著農曆年關將近，從除夕開始每天都會有許多既趣味又有點可怕的習俗，陪著大家迎接新的一年到來，從吃團圓飯、發紅包、洗衣服、睡覺等各式各樣的生活大小事，許多眉眉角角都讓人相當在意，就是為了希望能在新的一年氣勢如虹、運勢更旺。窩客島整理出「除夕招好運」的撇步以及應避免觸犯的禁忌，讓你在新的一年能夠更加前途光明、事事順心。





除夕招好運撇步

1、在華人的除夕習俗當中，這一天要祭拜眾神，感謝神明過去一整年的照顧，而祭拜對象則包括祖與地基主。



2、從小到大都聽長輩說除夕當天要守歲，據傳守歲的由來是為了防止年獸侵擾，而人們要在除夕夜裡穿紅衣、點紅燈，徹夜不睡。



3、除夕這一天要與家人一起吃年夜飯，才能在新的一年祈求一家團圓、幸福快樂。



4、「發紅包」通常都是在除夕、而非大年初一，而傳統習俗當中，紅包內的鈔票一定要是新鈔、並使用新的紅包袋，不可拿以往用過的紅包，以表全新的開始。





除夕禁忌恐壞運

1、除夕千萬不可以與家人朋友吵架，更不可口出穢言，否則可能會厄運一整年。



2、除夕不可曬衣，據說會吸引鬼神注意，甚至會招來厄運，如果除夕當天要洗衣服，在天黑前一定要把衣服洗好並晾乾，且須避免整個過年期間都在曬，以免「濕過年」，導致家人健康受影響。



3、年夜飯應避免全部吃完，最好留剩一些，特別建議是魚料理，才能年年有「餘」。



4、除夕拿東西時最好小心輕放，以免摔破物品會破運、破財。如果真的不小心打破，可以用紅紙將碎片包起來，一邊唸出「歲歲（碎碎）平安」來化解。



5、沒必要的話，除夕應避免拿剪刀，當心把財運剪掉。



6、垃圾與污水應避免除夕清倒，因為這可能也會不小心就讓家中的財運和福氣一起倒出去了。



7、除夕不可以太早睡，要熬夜幫長輩守歲添壽、迎好運。



8、來年想要前途光明嗎？那麼記得除夕不只不能早睡、睡覺也不能把燈都關燈喔。



9、不可以在年夜飯時到別人家串門子，這樣會導致「踩年飯」，讓別家人不得安寧。

