大年初一是農曆春節的開始，也象徵著一元復始、萬象更新，在與家人團聚以及外出走春的同時，也有許多從好幾代祖先就流傳下來的習俗禁忌，讓人心生敬畏，像是嫁出去的女兒不能挑在這天回娘家、洗頭或打掃恐導致破財，如果想要為自己在新的一年討個好彩頭，就趕緊將這12項大年初一習俗與禁忌立刻收進口袋參考。





初一拜年好運滾滾來

1、大年初一最重要的就是拜天公，祈求新的一年事事順利、心想事成。



2、為自己與家人準備新衣、新帽等全新的服飾討個喜氣，象徵新的開始。



3、別忘了與身旁的親朋好友拜年，互相拜訪、說吉祥話，祝福對方在未來的一年能夠健康快樂、事事順利，自己同樣也能贏得好彩頭。





初一禁忌小心別觸犯

1、避免在新年的第一天就賴床、睡懶覺，否則未來一整年不僅會怠惰懶散，也會把好運氣都睡光光了。



2、別催人起床、也別直接叫別人的姓名，這樣會代表隊對方「一整年都要被別人催促做事」，把壞運渡給他人。



3、早期社會因為窮人家只能吃稀飯，所以習俗認為初一吃稀飯可能會導致未來一年都會窮困潦倒，最好是吃乾米飯，代表能讓未來一年家裡都能吃得很豐盛。



4、非必要的話，請避免動手使用剪刀或刀具，因為刀具含有「破」的意涵，會出現煞氣，將來會發生許多紛爭或破財。



5、據說在初一洗頭或洗衣服，財運會被洗掉，而且初一與初二是「水神生日」，最好等過了初二再洗頭與洗衣服，以表尊重。



6、打掃家裡要注意！初一到初四的垃圾被視為「財氣」，特別是挑在初一打掃，代表可能會將一整年的好運給掃掉，甚至不小心將財神趕走。



7、傳統習俗認為「嫁出去的女兒就像潑出去的水」，初一回娘家便象徵婚姻不睦，或是把娘家吃窮，所以要在初二或是初二以後再回娘家。



8、拿東西時最好小心輕放，以免摔破物品會破運、破財。如果真的不小心打破，可以用紅紙將碎片包起來，一邊唸出「歲歲（碎碎）平安」來化解。



9、年夜飯應避免全部吃完，最好留剩一些，到了初一則是要吃光除夕夜留下來的年夜飯，有著「年年有餘」的寓意。

