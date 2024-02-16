由國際平台Netflix推出的最新電影《烏有之地》，找來「馬可愛」馬東石領銜主演，他首度攜手Netflix合作，最血腥驚悚的18禁動作片，一拳打爆恐怖生物體，上線2天內登上全球電影部門冠軍，Walker 盤點本片5大看點，揭曉《水泥烏托邦》龐大世界觀，還有2部劇集拭目以待！

一、人人都愛的18禁災難動作片，瘋狂醫生創造出恐怖再生生物

當你在觀看《烏有之地》時，如果有感受到《屍速列車》的即視感，那你沒看錯，本片由知名動作指導許明行擔任導演，他過去參與過《屍速列車》、《獵首密令》、《與神同行》、《犯罪都市》系列的武術導演，長達14年的豐富經驗，打造出最驚心動魄的大場景。

《烏有之地》耗資韓幣140億元還原地震、世界末日設定，身為人人都愛的災難動作片，全球糧食缺乏、人們為了生存而自相殘發，本片還結合人體實驗，一位醫生創造出不老不死的恐怖生物體，馬東石帶頭擊敗各個可怕的駭人怪物，其中不乏血腥的斷頭殺敵場面、爬蟲類生命體截斷四肢的恐怖再生能力，使得本片被列為18禁尺度，包準滿足每位驚悚片觀眾的口味。



▲圖片來源／Netflix官方IG



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二、「馬可愛」馬東石升級了，超派鐵拳打爆恐怖生物體

「拳頭大叔」馬東石重磅回歸！他所擔任的製片犯罪動作片《犯罪都市3》，以千萬觀看人次成為2023年最高票房電影，被封為救了2023年南韓低迷的電影市場，這次以《烏有之地》重返影壇參與劇本發想，帶給影迷全新升級版的「馬可愛」。

馬東石詮釋過各類動作片，不論是在漫威《永恆族》裡飾演擁有宇宙能量外骨骼戰衣的「吉爾伽美什」，還是《犯罪都市》裡的刑警馬石道，「鐵拳硬漢」形象深植人心，結合近距離的不敗神拳攻擊，與各類槍枝、武器遠距離的精彩戰鬥，他本人受訪時掛保證：「是過去一次都沒看過的動作戲。」嘗試很多首次挑戰的打鬥方式。



▲圖片來源／Netflix官方IG



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三、「馬式幽默」保證有效，一拳打昏流氓「去睡一下」

馬東石另有「馬可愛」的封號，他雖有壯漢體魄，但個性無害，神來一筆的爆笑台詞，永遠把觀眾逗得哈哈大笑。此回在《烏有之地》裡，同樣有「馬式幽默」台詞，在驚悚刺激的劇情裡，做到舒緩緊張感的效果。

馬東石片中飾演的「荒野獵人」南山與崔知關相依為命，為了獲得入住公寓的基本條件，崔知關爆笑提議他隨意娶個女人，成為合法的親人關係組成家庭，他直白拒絕：「就是世界末日，我也不能放棄人生。」令人會心一笑。



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「荒野獵人」南山只需一拳即可把人打昏，當他抓了一群流氓，對方卻一問三不知，搭配著台詞：「你去睡一下吧。」千斤重的鐵拳重重落下，使得流氓一秒昏厥，一個個倒下的壯觀場面，逗笑所有人。

還有一幕，南山爬上公寓8樓打算救出情同家人的秀娜，但當他真正抵達時，終於迎來與本片大魔王軍人近身搏鬥的機會，他反而是先累到狂喘並發自內心地說出：「這裡沒有電梯嗎？」秒把觀眾拉回現實，當場笑出來。



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四、《烏有之地》2天內登上Netflix全球電影冠軍

馬東石國際魅力發威，《烏有之地》於26日在全世界同步公開之後，短短2天內，成為繼《勝利號》、《靜_E》之後，第三部電影登上美國數據統計排名網站FlixPatrol的Netflix全球電影部門冠軍，並於3天內累積1430千萬人次觀看，作為2024打頭陣的災難動作片來勢洶洶。

國際之間獲得好評讚賞，卻在南韓國內沒

▲圖片來源／Netflix官方IG



有打下好口碑，馬東石親自解釋了網友所點出「故事構造不足」的缺點，他表示電影總長時間有限，若把每個人物的背景都詳細放入，勢必會犧牲掉動作戲的時間，劇組選擇劇本大改，著重於影迷熱愛看的動作戲方面，於是誕生了最終的版本。



▲圖片來源／Netflix官方IG





五、解謎《水泥烏托邦》龐大世界觀由來，導演親自解釋「並非續集」

《烏有之地》推出前，曾被謠傳是電影《水泥烏托邦》續集，由於兩部電影都是在迎來天崩地裂的大地震後，全世界面臨末日滅亡之危機，人類為了在末日中生存，打造出「烏托邦世界」，只是《水泥烏托邦》是諷刺社會階級分類，且電影裡的「皇宮公寓」是唯一未崩塌的住處，但《烏有之地》完全沒有出現「皇宮公寓」的名字，而是以醫生為首在公寓裡居住，導演許明行數次也澄清「兩個電視是完全不同的內容，不同的電影」。



▲圖片來源／Netflix官方IG



不過，《烏有之地》被封為《水泥烏托邦：末日浩劫2》續集其實並非空穴來風的揣測，《水泥烏托邦》改編自漫畫家金崇農2014年的網路漫畫《愉快的孤立》之中的第二部《愉快的鄰居》，被認為享有平行世界觀，還預計開拍劇集，龐大的支線。



▲圖片來源／Netflix官方IG



關於劇集部分，《愉快的孤立》已在2023年2月拍攝完畢，由新生代學生演員《嬰兒轉運站》成愉頻、《D.P.》元志安、趙賢哲領銜主演，還有電視劇《水泥市場》於2021年11月14日開拍，由李在仁、洪慶、劉秀彬、鄭滿植等演員主演，以上兩部劇集雖未公開上線日期，但已經令粉絲期待不已。



▲圖片來源／Netflix官方IG

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