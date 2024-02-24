麻瓜錢包真的闔不上！人氣奇幻小說「哈利波特」不僅翻拍成電影，世界多國也輪番上演了超人氣舞台劇「哈利波特 被詛咒的孩子」，日本2022年還為此在赤坂地區設立了「哈利波特咖啡廳」來搭配宣傳，雖然隨著舞台劇公演結束而暫停營業，但最近哈利波特咖啡廳就以「蜂蜜公爵」為主題強勢回歸，還推出了4款全新周邊與餐點，俏皮又魔幻的風格，很快就引起了粉絲瘋搶，趕快來看看究竟有哪些吸睛品項，千萬別錯過任何一個收藏的機會喔。
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位於赤坂Biz塔樓大廈附近的「哈利波特咖啡廳（Harry Potter Café）」，是疫情解封之後許多哈利波特粉絲到東京旅遊時，一定會特別安排時間到訪的餐廳，除了販售食物、甜點和飲料，鐵粉必拍的特殊景象莫過於懸掛在天花板上的「巨型魔杖」，而且店內還有其他裝置也都隱藏著巧思，加上店家又採預約制，因此經常一位難求。
隨著舞台劇公演結束，哈利波特咖啡廳一度暫停營運，但從2024年2月9日開始，便以霍格華茲學生最愛的糖果店「蜂蜜公爵」 為靈感，打造出一系列4款相當吸睛的周邊與甜點，也趁著這個機會強勢回歸、與粉絲再次相見歡。唯一一款餐點，是以色彩繽紛的雷根糖來發想的「雷根糖巧克力酥餅杯」，首先會在玻璃幫當中放入糖煮蘋果、焦糖冰淇淋、酥餅後，於頂部淋上大量的巧克力醬，再以些許雷根糖點綴，就完成了這一道俏皮可愛的熱鬧甜點。
許多粉絲最關心的周邊，共推出了蜂蜜公爵主題的環保袋、盤子與湯匙這3款商品，不管是哪一款用品，都能在上面看到生動逼真的「比比多味豆」與令讀者印象最深刻的「巧克力蛙」等元素，讓大家在使用的時候，都能想到逗趣溫馨的劇情。由於這一波活動一路將進行至今年4月中旬，如果你正好打算到東京賞櫻的話，不妨順便安排時間預約造訪二度營業的哈利波特咖啡廳，一起徜徉在魔幻童真的世界當中吧。
東京哈利波特咖啡廳 2024蜂蜜公爵限定餐點周邊
地址：東京都港区赤坂5-3-1赤坂Bizタワー1F
活動期間：2024年2月9日～4月中旬
營業時間：11:00～23:00
雷根糖巧克力酥餅杯：1,530日圓
蜂蜜公爵環保袋：2,350日圓
蜂蜜公爵盤子：3,300日圓
蜂蜜公爵湯匙：880日圓
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