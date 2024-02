麻瓜錢包真的闔不上!人氣奇幻小說「哈利波特」不僅翻拍成電影,世界多國也輪番上演了超人氣舞台劇「哈利波特 被詛咒的孩子」,日本2022年還為此在赤坂地區設立了「哈利波特咖啡廳」來搭配宣傳,雖然隨著舞台劇公演結束而暫停營業,但最近哈利波特咖啡廳就以「蜂蜜公爵」為主題強勢回歸,還推出了4款全新周邊與餐點,俏皮又魔幻的風格,很快就引起了粉絲瘋搶,趕快來看看究竟有哪些吸睛品項,千萬別錯過任何一個收藏的機會喔。



推薦閱讀:迷你吉拿棒太邪惡!日本麥當勞「迷你巧克力爆漿吉拿棒」超人氣回歸,「激濃巧克力奶油流心」濃郁更升級,巧克力控每年就等這波。





位於赤坂Biz塔樓大廈附近的「哈利波特咖啡廳(Harry Potter Café)」,是疫情解封之後許多哈利波特粉絲到東京旅遊時,一定會特別安排時間到訪的餐廳,除了販售食物、甜點和飲料,鐵粉必拍的特殊景象莫過於懸掛在天花板上的「巨型魔杖」,而且店內還有其他裝置也都隱藏著巧思,加上店家又採預約制,因此經常一位難求。





隨著舞台劇公演結束,哈利波特咖啡廳一度暫停營運,但從2024年2月9日開始,便以霍格華茲學生最愛的糖果店「蜂蜜公爵」 為靈感,打造出一系列4款相當吸睛的周邊與甜點,也趁著這個機會強勢回歸、與粉絲再次相見歡。唯一一款餐點,是以色彩繽紛的雷根糖來發想的「雷根糖巧克力酥餅杯」,首先會在玻璃幫當中放入糖煮蘋果、焦糖冰淇淋、酥餅後,於頂部淋上大量的巧克力醬,再以些許雷根糖點綴,就完成了這一道俏皮可愛的熱鬧甜點。





許多粉絲最關心的周邊,共推出了蜂蜜公爵主題的環保袋、盤子與湯匙這3款商品,不管是哪一款用品,都能在上面看到生動逼真的「比比多味豆」與令讀者印象最深刻的「巧克力蛙」等元素,讓大家在使用的時候,都能想到逗趣溫馨的劇情。由於這一波活動一路將進行至今年4月中旬,如果你正好打算到東京賞櫻的話,不妨順便安排時間預約造訪二度營業的哈利波特咖啡廳,一起徜徉在魔幻童真的世界當中吧。



東京哈利波特咖啡廳 2024蜂蜜公爵限定餐點周邊

地址:東京都港区赤坂5-3-1赤坂Bizタワー1F

活動期間:2024年2月9日~4月中旬

營業時間:11:00~23:00

雷根糖巧克力酥餅杯:1,530日圓

蜂蜜公爵環保袋:2,350日圓

蜂蜜公爵盤子:3,300日圓

蜂蜜公爵湯匙:880日圓



本文圖片版權/WIZARDING WORLD characters, names, and related indicia are © & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s24)



加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

窩客島官方LINE:https://lin.ee/CNXVF2Bf