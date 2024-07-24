哈利波特迷注意！東京全新魔法盛宴等你來體驗！位於東京的「東京華納兄弟哈利波特影城」於2024年7月22日推出一系列魔法生物主題餐點，《怪獸與牠們的產地》的玻璃獸、《哈利波特》的金探子等通通化身充滿魔力的美味餐點，為你的魔法之旅增添更多驚喜！

東京華納兄弟哈利波特影城推夏季菜單驚奇登場

東京華納兄弟哈利波特影城原址為擁有近一世紀歷史的遊樂園「豐島園」，於2020年8月31日正式閉園。為了讓這片充滿回憶的土地繼續發光發熱，日本政府規劃了占地約27公頃的「東京都立練馬城址公園」，而「東京華納兄弟哈利波特影城」就坐落於其中一部分，為這片土地注入了新的魔法能量。





踏入園區後，首先映入眼簾的就是青蛙咖啡廳。在這裡可以品嚐到來自《怪獸與牠們的產地》中的玻璃獸造型的「玻璃獸卡士達奶油包（ニフラーまん ～カスタードクリーム～）」，造型可愛討喜，讓人捨不得吃。





還有另一款夏日必點的「迷你毛毛球粉紅泡泡冰（ピグミーパフ シェイブドアイス ～いちごミルク味～）」以《哈利波特》魔法世界中的療癒迷你毛毛球為主題，打造草莓牛奶口味的冰品，清涼消暑。





此外，為慶祝哈利波特生日，園區特別復刻了海格親手製作的生日蛋糕。基底為巧克力蛋糕，中間夾有覆盆子果醬，最上方再用綠色奶油寫著「HAPPEE BIRTHDAE HARRY」，完美重現電影中的錯誤拼字。此蛋糕僅在7月27日至8月4日限量供應，喜歡哈利波特的朋友千萬別錯過！





來到園區中段的「後場咖啡廳」也有令人驚豔的新品！「3D魔法高級聖代（プレミアム パフェ ～マジック イン 3D～）」以魯露娜·羅古德的特殊眼鏡為靈感，搭配兔子護法巧克力裝飾，口感清爽。





而《哈利波特》中的尖叫魔法植物「曼德拉草」也變為可口的冰涼聖代！超逼真的「曼德拉草巧克力聖代」，不用看電影，就想起那讓人崩潰的尖叫聲了。



東京華納兄弟哈利波特影城 夏季限定菜單

此外，園區還推出了「金探子飲料瓶」，外型模仿《哈利波特》魁地奇比賽中最關鍵的金探子。這款飲料瓶不僅可以在園區內使用，也可以買回家，讓人在家中也能持續沉浸在奇幻的魔法世界中。無論你是哈利波特的死忠粉絲，還是對魔法世界充滿好奇，東京華納兄弟哈利波特影城都能帶給你滿滿的驚喜與回憶。透過這些精心設計的主題餐點，領人更深入體驗魔法世界的奇妙與有趣，快為你的旅程增添難忘的魔法色彩吧！

販售日期：2024年7月22日起

地點：東京都立練馬城址公園隣接としまえん跡地

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