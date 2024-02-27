史上最強可頌聯名來了！經常到日本旅行的人，相信對於平價連鎖咖啡廳「Saint Marc cafe」一定都不陌生，除了餐點好吃又實惠之外，可頌更是炙手可熱的招牌必點商品，最近更是宣布和山梨縣超人氣伴手禮「桔梗信玄餅」強強聯名，推出「黑蜜黃豆粉麻糬可頌」、「黑蜜黃豆粉蕨餅奶昔」、「黑蜜黃豆粉蕨餅拿鐵」等一系列神級甜點，讓螞蟻人嗨到直接原地尖叫。



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▲圖片來源／サンマルクカフェ



不少喜愛日本連鎖咖啡廳的人，一定都知道「Saint Marc cafe」是被譽為「被可頌耽誤的咖啡廳」，讓人口水直流的招牌「牛角可頌」不只酥脆香濃，還經常推出季節限定口味，最近更攜手山梨縣的最強伴手禮「桔梗信玄餅」推出共4款餐點與飲品，讓喜歡「黑蜜、黃豆粉、蕨餅」這個超經典日式組合的螞蟻人，每一口都非常滿足。

▲圖片來源／サンマルクカフェ



既然與Saint Marc cafe聯名，首推領軍強打的當然就是「黑蜜黃豆粉麻糬可頌」，牛角可頌的麵團先是加入了沖繩產的黑糖提味，澎湃的內餡則使用了黃豆粉口味的白巧克力與Q彈軟嫩的麻糬，再加入超濃郁的黑蜜奶油一起烘烤，最後還會在可頌上方撒上香噴噴的黃豆粉，罪惡感滿點的一道下午茶點心就完成了。

▲圖片來源／サンマルクカフェ



另一款重點商品「黑蜜黃豆粉蕨餅綜合聖代」則以濃厚的霜淇淋為基底，淋灑上黑蜜醬與黃豆粉，最後再以蕨餅作為點綴，就算是長輩也會很喜歡這款相當有韻味的經典日式甜點。

▲圖片來源／サンマルクカフェ



飲品的部分共有2款，分別是「黑蜜黃豆粉蕨餅奶昔」、「黑蜜黃豆粉蕨餅拿鐵」，兩者皆由沖繩黑蜜、北海道煉乳與黃豆粉製作而成，完美再現桔梗信玄餅本身濃醇的風味，一冰一熱讓大家剛好可以根據天氣或喜好，選擇喜歡的甜蜜飲品。

▲圖片來源／サンマルクカフェ

Saint Marc cafe X 桔梗信玄餅 期間限定聯名

販售日期：2024年3⽉1⽇～4⽉4⽇

販售地點：日本全國Saint Marc cafe門市

售價：

黑蜜黃豆粉麻糬可頌：380日圓

黑蜜黃豆粉蕨餅綜合聖代：640日圓

黑蜜黃豆粉蕨餅奶昔：690日圓（不加霜淇淋640日圓）

黑蜜黃豆粉蕨餅拿鐵：590日圓



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