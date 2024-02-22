全家霜淇淋有優惠，就拿保鮮盒裝霜淇淋便當去！被網友笑稱是「被超商耽誤的霜淇淋店」的全家便利商店，不論是推出新口味霜淇淋，還是限時快閃優惠，總是讓一票死忠鐵粉到樓下全家揪吃冰。本週末連續3天推出霜淇淋第二支5元優惠，只要一個銅板就能多一支冰。
於2/23~2/25快閃推出全家霜淇淋優惠，憑著全家會員即可享有第二支5元加價購優惠，每人不限量，讓懂吃、懂省錢的霜淇淋控直接拿保鮮盒去裝滿，回家一個人抱一大盒霜淇淋便當獨享、超過癮。
並提前預告2/28～3/3連續五天，大家最愛的哈根達斯優惠也將強勢回歸，同樣是全家會員專屬優惠，於店舖購買哈根達斯草莓冰淇淋迷你杯、草莓覆盆子馬卡龍冰淇淋迷你杯、草莓覆盆子馬卡龍脆皮雪糕、巧克力脆杏仁雪糕、抹茶杏仁粒雪糕，任選三個只要229元就能帶回家。
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全家霜淇淋第二支5元
活動時間：2024/2/23～2/25
活動內容：全家會員於店舖購買Fami!ce霜淇淋，可享第二支5元優惠。
全家 哈根達斯優惠
活動時間：2024/2/28～3/3
活動內容：「全家」會員於店舖購買哈根達斯草莓冰淇淋迷你杯、草莓覆盆子馬卡龍冰淇淋迷你杯、草莓覆盆子馬卡龍脆皮雪糕、巧克力脆杏仁雪糕、抹茶杏仁粒雪糕，可享任選三入特價229元。
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