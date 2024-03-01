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日清又想作怪了！日本「日清杯麵漁夫帽、杯麵托特包」搞怪登場，戴上帽子就像「頭上直接煮杯麵」笑點直接給滿分。

2024-03-01 文字：編輯 林奕如 綜合報導 圖片：ニューエラ 人氣：737
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編輯 林奕如

編輯 林奕如

日清又要推出新奇商品了！日本杯麵龍頭品牌「日清」除了推出各式各樣新穎的泡麵口味，更以搞怪出了名，不斷將自家杯麵結合奇怪的創意，曾販售過泡麵加濕氣、泡麵汽水、泡麵手機殼等獵奇商品，每每發售都會引起瘋搶，最近更驚喜宣布與美式潮流品牌NEW ERA聯手打造一系列超吸睛的杯麵漁夫帽、杯麵T恤等創意商品，喜歡新奇服飾配件的日清迷們，趕快來看看這次商品有哪些稀奇的亮點，趕快手刀收集起來吧。

推薦閱讀：日清再度引爆話題！實用感爆棚「日清泡麵專用量杯」引發瘋傳，加碼超可愛「杯麵雙層便當盒」，日本網友瘋敲碗求商品化。
▲圖片來源／ニューエラ

堪稱日本泡麵界天花板的「日清Nissin」不僅推出多款炙手可熱的杯麵，還致力於開發各項稀奇有趣的周邊商品，繼去年與CONVERSE推出杯麵風格的休閒帆布鞋後，時隔一年則是和美式經典潮牌「NEW ERA」雙雙聯名，打造多款棒球帽、漁夫帽、T恤、托特包等實用的服飾周邊，將於2024年3月7日正式登場販售，讓不少潮男潮女及日清迷都相當期待。
▲圖片來源／ニューエラ

在本次「NEW ERA X 日清」聯名款式當中，最吸睛的莫過於經典漁夫帽「Bucket-01」頂部被印上滿滿的泡麵料，乾燥肉塊、蝦仁、蔥花、碎蛋一樣都不少，側面則是印上了經典王道的「原味醬油泡麵」Logo，戴上之後彷彿正在頭上煮一碗巨型泡麵，令人覺得俏皮又逗趣；另一款簡約純白的垂墜式網狀托特包，設計更是符合時下年輕人的最愛，包包外還特別繡上了一塊日青杯麵造型的布料，上面附有拉鍊設計，適合裝入小化妝品、耳機、行動電源等物品，消息一出早已有不少文青瞄準好這款商品，準備等開賣日立刻購入。
▲圖片來源／ニューエラ

說到NEW ERA就不得不提到「59FIFTY」與「9FIFTY」這2種經典的棒球帽，這次還特別將日清的「CAP NOODLE」和縮寫「CN」的標誌和字體，融入到這2種系列的帽子當中，可說是處處都充滿了細節！還有3款T恤分別以最招牌的「原味醬油泡麵」、「海鮮泡麵」、「咖哩泡麵」為靈感所設計，衣服上分別有這3種口味的縮寫名稱，低調之餘又能表現出品牌的重點，穿出門也是品味滿分，就算不是杯麵迷也會很想跟風買一波。
▲圖片來源／ニューエラ
 

NEW ERA X 日清 聯名服飾、配件

販售日期：2024年3月7日
販售地點：日本NEW ERA門市、日本NEW ERA官網

 

 

 

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