抹茶控激動了，又到了綠油油的抹茶季！就由全家靜岡抹茶霜淇淋打頭陣，為抹茶控獻上心心念念一年的抹茶霜淇淋，這次「抹度」再升級，更濃郁的抹茶香攻陷抹茶控的芳心，窩客島特別推薦3大隱藏版升級吃法，變成抹茶可麗露霜淇淋、爆量抹茶粉霜淇淋，資深抹茶控要跟著吃。







一期一會的全家抹茶技，共推出13款抹茶甜點新品，最受大家喜愛的「靜岡抹茶霜淇淋」不僅強勢回歸，嚴選100%靜岡抹茶粉製成之外，整體抹茶濃度升級，大大滿足抹茶控。綜合口味更搭上濃黑巧克力霜淇淋，抹茶巧克力雙重濃郁、混搭超欠吃。







同時，也推出創意新吃法，只要加10元就多一盒Pocky香蕉棒，可以將其插在霜淇淋上變成聖代。亦可以向櫃檯直接購買「濃靜岡抹茶拿鐵粉」，DIY撒在抹茶霜淇淋上享受被粉茶粉爆擊的快感。又或是加買這次抹茶技新品「抹茶可麗露」，整顆插在抹茶霜淇淋上視覺感十足，還能用可麗露挖冰吃超過癮。





全家靜岡抹茶霜淇淋

開賣日：2024/3/5

售價：49元

優惠：

1、3/5-3/7 會員APP隨買跨店取Fami!ce 5支188元(每會員每日限購1組、兌換期限至113/9/25)。

2、3/5-3/31 購買Fami!ce +10元贈Pocky香蕉棒一盒。



全家抹茶杏仁果飲酷繽沙

售價：65元

優惠：3/6-3/19 會員嚐鮮價59元。



全家minimore抹茶甜點新品

品項、售價：

抹茶可麗露 45元

抹茶生巧起司塔 45元

抹茶千層蛋糕 55元

優惠：購買Let’s Café中杯以上咖啡，加購指定甜點享半價優惠。



全家抹茶烘焙麵包新品

品項：

好丘聯名抹茶蜜桃乳酪貝果（3/13上市）39元

濃抹茶麻吉麵包 39元

抹茶白巧奶酥卷 39元

抹茶紅豆熔岩蛋糕 45元

抹茶白巧夾心 35元

抹茶雙餡鬆餅（3/12上市）39元

優惠：搭配指定飲料享59元餐促優惠；3/6-3/19常溫麵包全品項第二件6折。



全家SOHOT炎選現烤抹茶點心

單純抹茶捲 45元

優惠：搭配指定飲料享59元餐促優惠；SOHOT炎選任選兩件8折。



全家抹茶甜點預購

品項：法布甜莊園抹茶塔

預購通路：FamiPort預購限定）

售價：一盒6入，售價599元/盒、2,520/6盒



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