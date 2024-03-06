「Maxell Aqua Park 品川」（位於：東京都品川王子飯店內）於即日起至4月19日期間，舉辦期間限定的水族館櫻花秀「NAKED SAKURA AQUARIUM」。沒錯，你沒看錯！在水族館也能賞櫻，華麗的投影和繽紛的打燈絕對是你一生難忘的體驗！

舞櫻之庭

館方在在舞櫻之庭（舞桜の庭）使用了22台投影機，在約3.7公尺高的牆上投影了盛開的櫻花和金霞，地面上則投影了枯山水，宛如一幅幅日式山水卷軸。在這區的11個水族箱中，除了有像花瓣般優雅的「紫長鼻雀鯛」和「慶良間長鼻雀鯛」之外，還展示了藏身在珊瑚之間的「盆栽海馬」和「縱帶天竺鯛」等。舞櫻之庭就夠你殺底片了！



▲圖片來源／株式会社 横浜八景島





落櫻

落櫻區（零れ桜）總共有7個水族箱，展示錦鯉和鮰魚。櫻花裝飾的展示櫃與水族箱交錯，水族箱的上方牆上繪有盛開的櫻花，仿佛隨時都要飄落。此外，腳下還有投影的花瓣，遊客就像走在櫻花飄舞的春季小徑。

▲圖片來源／株式会社 横浜八景島





水母之音

水母之音（ジェリーフィッシュランブル）設置了寬約9公尺，深約35公尺的展示空間。區域內共有7個圓柱水族箱和中央的水族箱，遊客可以觀賞到各種多彩的水母。音樂和光線效果也提升了生物的美感。從從天花板上垂下98個球形LED燈，櫻花色的光線在空間中綻放，營造出水母漂浮於夜櫻般的景色。

▲圖片來源／株式会社 横浜八景島

花燈

酒吧花燈以一排發光的珊瑚水槽作為裝飾，營造出具有沉鬱氛圍的酒吧，此外，設置在酒吧吧台附近的紅色和傘也呈現出濃厚的日式風情。在這間酒吧，櫻花水族館也有限定菜單，包括櫻花飲料和綠豆糕冰淇淋等。購買的商品可以在館內隨時享用。

▲圖片來源／株式会社 横浜八景島





櫻夢想

櫻夢想（桜夢想）的海豚秀在白天舉行，利用燈光、雪花機、水景等數位技術，展現各種櫻花的景象，同時海豚們也將進行動感十足的表演。館方也會邀請客人一起參與表演，觀眾們可以一同拍手或簡單的舞蹈，齊聲歡呼跳躍！

▲圖片來源／株式会社 横浜八景島





櫻語

夜間海豚秀櫻語（桜語り）集齊了【水（噴水、水幕）】、【光（移動燈、水下照明）】、【影像（投影映射）】、【音（12.1聲道環繞音響）】等數位技術，同時結合海豚的活力舞蹈。觀眾可以被360度的櫻花環繞，沐浴在春天色彩中的海洋中，秀中沒有主持人介紹，僅通過表演來展現故事情節。遊客可以在水族館享受夜櫻。



▲圖片來源／株式会社 横浜八景島

地址：東京都港區高輪4-10-30（品川王子大飯店內）活動期間：2024年3月2日～4月19日交通方式：品川站高輪口徒步約2分鐘