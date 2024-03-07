台灣許多百貨公司都有咖樂迪，和唐吉軻德不同的是，咖樂迪進貨幾乎和日本同步，所以很常能夠買到日本人也在推的各種零食喔！每年的3月、4月是賞櫻季，咖樂迪通常也會推出許多櫻花零食，這次就要帶大家來看，日本主婦、OL、JK（女高中生）都讚不絕口的商品有哪些！

櫻花派

這款櫻花派（さくらパイ）將切碎的櫻花葉混入白豆餡中，包裹在酥皮中烘烤而成。櫻花餡以生紅豆餡、砂糖、水麥芽、櫻花葉、食鹽製成，其他成分包含人造奶油、小麥粉、砂糖、雞蛋、植物油脂、食鹽、脫脂奶粉和西洋酒。由於加了西洋酒，整體風味除了有著櫻花的香味，更有些成熟的酒香。日本售價為一包328日幣，含稅。



▲圖片來源／株式会社キャメル珈琲





櫻花甘酒

這瓶櫻花甘酒（丸昌稲垣桜あま酒ストレート）以米麴製成的瓶裝甜酒。消費者可以品嚐到櫻花自然的甜味，成分不添加糖，原料只有白米、米麴、食鹽和紅麴，另外，這瓶甘酒無酒精，所以不太能喝酒的人也能千杯不醉喔。日本售價為一瓶494日幣，含稅。

▲圖片來源／株式会社キャメル珈琲





櫻花花林唐饅頭

這款櫻花花林唐饅頭（桜のかりんとう饅頭）的櫻花餡料使用了櫻花葉，餡料完美地包裹在特製白蜜麵團裡，風味香甜。建議在食用前將其放入烤箱中，簡單烤2至3分鐘，稍微放涼後就能品嚐到彷彿剛炸好的酥脆口感。成分包括櫻花餡料、小麥粉、砂糖、蛋和油。和一般日式饅頭不同的是，花林唐饅頭有股油香，保證合台灣人的口味。日本售價為一包429日幣，含稅。

▲圖片來源／株式会社キャメル珈琲





櫻花烏龍麵

這款櫻花烏龍麵（本田商店国産桜うどん）所使用的小麥為日本產，在製作過程中，混入 櫻花葉，使麵條整體散發淡淡的櫻花香氣。麵條中不附帶「麵湯」，建議自行準備醬油或鰹魚露，沾著吃。日本的售價為429日幣，含稅。

▲圖片來源／株式会社キャメル珈琲



