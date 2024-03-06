東京車站的人氣司康專賣店「BAKERS gonna BAKE」從2月28日起推出以草莓和櫻花為主題的春季限定司康，除此之外還有草莓肉桂捲和草莓起司饅頭司康！粉紅色的甜品好吃又好拍，快筆記起來！



▲圖片來源／株式会社サザビーリーグ アイビーカンパニー





賞花紅豆奶油司康三明治

賞花紅豆奶油司康三明治（お花見あんバタースコーンサンド）鬆脆爽口，充滿櫻花香氣，內夾櫻花紅豆餡和獨家草莓奶油，同時還有Q彈的白玉，點綴著櫻花花瓣。好拍又好吃！這絕對是2024年賞花的必買，價格450日圓，含稅。

▲圖片來源／株式会社サザビーリーグ アイビーカンパニー





草莓肉桂捲

草莓肉桂捲司康以司康麵團為基底，再鋪上甜酸苺果醬和肉桂，捲成可愛小巧的肉桂捲司康。外皮酥脆，內裡鬆軟，再以檸檬糖霜裝飾，同時展現出融合了「肉桂捲」和「司康」風味的美妙口感。價格360日幣，含稅。

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草莓起司饅頭斯康

草莓起司饅頭司康也是這次的新商品，特製起司餡料包裹在草莓口味的司康麵團，經過烘焙而成，呈現出酥脆可口的口感。價格一顆360日幣。

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胡蘿蔔蛋糕司康

「胡蘿蔔蛋糕司康」以英國誕生的甜點「胡蘿蔔蛋糕」為基礎，由Bakers Gonna Bake改良而成。製作過程，將切碎的紅蘿蔔和香料混合到司康麵團中，添加核桃仁。紅蘿蔔的甜味、奶油起司和香料氣息與紅茶非常搭配，非常適合當作下午茶的點心。價格380日幣。

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■商店資訊

地址：東京都千代田區丸之內 1-9-1

交通方式：東京站八重洲北口剪票口外「東京Gift Palette」内

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