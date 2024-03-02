日本國民偶像哆啦A夢再推動畫新作《電影哆啦A夢：大雄的地球交響樂》，預計在3月1日於日本上映。電影還未上映，聯名活動便已開跑！嚴選哆啦A夢最愛的銅鑼燒為主題，與日本著名的和風點心專賣店「文明堂」合作，限時推出了電影設計包裝及印有「電影版哆啦A夢」圖案的銅鑼燒，同時還能參加抽獎，有機會將獨家週邊帶回家。



▲圖片來源／株式会社文明堂東京



《電影哆啦A夢：大雄的地球交響樂》攜手老字號店鋪文明堂！獨家銅鑼燒必買！粉絲年齡橫跨多個世代的長青卡通人物「哆啦A夢」，在日本海內外坐擁大批粉絲，每每一推出電影便有大批粉絲爭相前訪電影院一睹為快！甚至在上映前已開始一系列的聯名活動，魅力無法擋！



▲圖片來源／株式会社文明堂東京



這次攜手在地著名的點心專賣店「文明堂」，共推哆啦A夢最愛的點心「銅鑼燒」。口感鬆軟的餅皮上，特別印上了哆啦A夢的圖案；夾在裡頭的紅豆餡為北海道紅豆製成，風味清爽、香甜，不膩口，大小也非常適合孩子享用。此外，包裝上還有電影角色的圖案，更添收藏價值，不妨在觀看電影前或觀看後享用，讓滿滿的哆啦A夢環繞你！

▲圖片來源／株式会社文明堂東京



現在只要購買「電影版哆啦A夢銅鑼燒」，收集包裝背面的哆啦A夢標誌5枚，貼在明信片上寄到指定地點，即可參加抽獎，就有機會獲得文明堂獨家推出的《電影哆啦A夢：大雄的地球交響樂》好禮組，共有一個抱起來舒適的大型銅鑼燒款式座墊及一個變身指揮家的小型哆啦A夢款式座墊。絕佳的舒適度，讓你在家中的放鬆時光能與哆啦A夢安穩度過。參加截止日期為2024年6月8日，以當日郵戳為準。

▲圖片來源／株式会社文明堂東京





■販售資訊

販售日期：2024年2月16日起

販售地點：文明堂東京店和文明堂銀座店直營店、線上網路商店，以及有銷售文明堂商品的超市等地點販售，數量有限，售完為止。

線上網路商店

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