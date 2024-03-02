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角落小夥伴攜手Mister Donut了，這次不出甜甜圈，改推可愛文具雜貨、玩偶掛飾等療癒周邊小物，荷包又要大失血了。

2024-03-02 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：サンエックス株式会社 人氣：34
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特派員 Trish

特派員 Trish

紅遍台日的療癒系角色「角落小夥伴」數次與甜甜圈品牌「Mister Donut」合作，共同推出期間限定的聯名甜甜圈，每每一登場就吸引許多粉鐵們前來搶購。本次再度攜手，不過不是推出甜甜圈新品，改推超多款可愛又實用的生活雜貨，粉絲們的荷包準備大失血了！
今年春季最療癒的生活雜貨即將登場！角落小夥伴與Mister Donut 將在今年3月上旬於日本各大商店、官方網路商店販售合作新品。有別以往的甜甜圈新品，此次合作專攻生活雜貨，從信箋組合、鉛筆盒、玩偶零錢包、壓克力杯、手掌大小的玩偶等應有盡有。
 
▲圖片來源／サンエックス株式会社

 

信箋組合（レターセット）

一次享用四組不同角落小夥伴圖案的信紙信封組合，在科技發達的現代，偶爾回味一下手寫的溫度也不錯！售價：550日幣（含稅）。
▲圖片來源／サンエックス株式会社

 

鉛筆盒（ペンポーチ）

鉛筆盒前面印上開心吃著Mister Donut甜甜圈的角落小夥伴們，背面是角落小夥伴及甜甜圈交互排列的逗趣插圖，拉開後還有一個小收納袋，方便放置一些小物。售價：1,980日幣（含稅）。
 
▲圖片來源／サンエックス株式会社

 

玩偶零錢包（ぬいぐるみコインケース）

以Mister Donut的招牌甜甜圈為元素打造的波堤造型零錢包，中央印上了角落小夥伴的圖案，可愛又實用。售價：1,980日幣（含稅）
 
▲圖片來源／サンエックス株式会社

 

壓克力杯（アクリルカップ）

整個杯身都印上滿滿角落小夥伴的圖案，共有兩款，喝水也不忘療癒一下！售價：各990日幣（含稅）
　
▲圖片來源／サンエックス株式会社

 

掌心玩偶（てのりぬいぐるみ）

與Mister Donut聯名，當然不忘將角落小夥伴們換上新裝！紛紛扮成甜甜圈師傅、門市店員，療癒感爆表，共有5款。售價：各1,430日幣（含稅）。　
 
▲圖片來源／サンエックス株式会社



 

玩偶掛飾（ぶらさげぬいぐるみ）

與Mister Donut甜甜圈結合的超萌角落小夥伴掛飾，採用柔軟的材質製成，手感極佳！售價：各1,870日幣（含稅）　
 
▲圖片來源／サンエックス株式会社

販售實體店舖（Mister Donut門市無販售）
官方網路購物商店

 

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