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全家開賣泰奶！全家飲料店「泰式綠奶茶、厚椰可可」3款新品療癒登場，吉伊卡哇聯名杯先裝可愛、發限動。

2024-03-15 文字：編輯 鄭雅之 採訪報導 攝影：編輯 鄭雅之 人氣：1,909
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

你家樓下全家就是飲料店！生活離不開超商的台灣人，不管是吃喝玩樂都有超商的陪伴，這次全家特別化身泰式街頭飲料店，推出3款全新泰式飲料，由超商首賣的泰式綠奶茶領軍，搭上超Ｑ萌吉伊卡哇聯名杯，用最療癒的飲料陪大家度過苦悶的上班日。
全家新品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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全新登場的「泰式綠奶茶」，將較於紅茶基底，三款特色茶粉打造出層次感更加豐富，是泰國街邊常見的現沖飲料，將於3/20在全台全家正式開賣，4/16前可享有特大杯49元銅板價優惠。另外，也推出升級版厚椰奶飲料，加入整瓶泰國直輸「CHAOKOH」巧口牌椰奶，有咖啡控必喝的「泰式厚椰拿鐵」，巧克力控會愛上的「泰式厚椰可可」兩款新品，早上來一杯咖啡提神，下午喝一杯可可療癒一下。
全家新品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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此外，3/20至4/16期間也和跨界和日本人氣IP「吉伊卡哇」聯名，不僅私品茶飲料杯變成可可愛愛的造型，還推出29元造型充氣球加價購，只要購買主題端架商品任兩件(不含酒類)或私品茶任兩杯，就可以擁有萌萌的氣球，共有吉伊卡哇、小八貓、兔兔三款，等你來收集。
全家新品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。


 

全家 私品茶、Let’s Café新品

泰式綠奶茶(特大杯/冰)55元
3/20-4/16嘗鮮價49元

泰式厚椰拿鐵(大杯/冰) 85元
3/20-4/2會員價69元

泰式厚椰可可(特大杯/冰)90元
3/20-4/2會員價79元
 

全家吉伊卡哇充氣氣球加價購

活動辦法：期間購買童趣春日主題端架商品(不含酒類商品)任兩件，或私品茶任兩杯，加價29元即可換購吉伊卡哇充氣氣球乙個 (共三款)。
注意事項：活動品項不適用隨買跨店取購買&兌換。
 

 

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