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日本知名文具品牌KOKUYO聯名主題房東京登場，入住羽田機場旁的文具世界，文具控能一整天沈浸在文具的懷抱中。

2024-03-17 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：住友不動産ヴィラフォンテーヌ株式会社 人氣：112
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特派員 Trish

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日本知名文具品牌「KOKUYO」進軍飯店界！本次攜手羽田機場旁的 Hotel Villa Fontaine，共推了「STANDARD」、「SIMPLE」及「FANCY」3間概念主題房。從床舖設計、室內裝潢，放眼望去都是KOKUYO的文具用品！文具愛好者快手刀預約入住了！

KOKUYO X Hotel Villa Fontaine！文具風主題房趣味登場

文具控熟知的文具品牌「KOKUYO」這次不出文具新品，改與飯店Hotel Villa Fontaine合作，推出3間文具主題房，將文具元素融入房內，打造趣味滿點、風格各異的特色套房，充分滿足文具控不同的喜好！
 
▲圖片來源／住友不動産ヴィラフォンテーヌ株式会社

第一間「STANDARD」客房，將文具放大約11倍，掛在牆壁及天花板上，讓人充分體驗文具環繞的獨特感受，下榻旅人彷彿也變身成文具的一份子。
 ▲圖片來源／住友不動産ヴィラフォンテーヌ株式会社

第二間「SIMPLE」客房則是走文青風格，選用大量純白文具妝點牆面，床單為方格紙設計，整間客房營造簡單而優雅的氛圍。
 ▲圖片來源／住友不動産ヴィラフォンテーヌ株式会社

最後一間「FANCY」客房為手繪插圖風格，牆面、天花板都是滿滿的手繪文具，童趣感十足。
 ▲圖片來源／住友不動産ヴィラフォンテーヌ株式会社

此外，入住聯名文具主題房的旅人還能獲得獨家設計的筆記本、手提袋、KOKUYO的各式文具等，以及羽田機場內的「KOKUYODOORS」9折優惠券，意圖讓人在返國前再買一波！
 ▲圖片來源／住友不動産ヴィラフォンテーヌ株式会社

飯店內還設有KOKUYO直營店「KOKUYODOORS」，讓下榻旅人時時刻刻都能感受日本文具的魅力。熱愛書寫的旅人們千萬別錯過Campus Notebook原紙的試寫區，親身體驗手寫的美好。
 ▲圖片來源／住友不動産ヴィラフォンテーヌ株式会社



入住時也別忘到「天然溫泉 泉天空之湯 羽田機場」泡湯休憩一下！只要下榻KOKUYO  X Hotel Villa Fontaine聯名主題房，就可以在入住期間免費體驗泡湯設施，還可從設施頂樓俯瞰整個羽田機場的景色！此外，在「泉天空之湯」內還設有兩種類型的桑拿及岩盤浴等設施！
▲圖片來源／住友不動産ヴィラフォンテーヌ株式会社

■住宿資訊
開放預約：2024年3月1日起
入住日期：2024年4月1日起
價格：23,150起
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