台灣人赴日旅遊必訪的人氣超商LAWSON再度攜手日本插畫家樋口裕子，為自家的Uchi Café換上新裝，同時也為日本點心大廠「不二家」打造獨家包裝，於2024年3月5日在日本全國LAWSON販售！

LAWSON Ｘ插畫家樋口裕子！再推第二彈聯名設計包裝

2021年，LAWSON首次與插畫家樋口裕子合作，這次迎來第二彈的合作。具有高人氣的樋口裕子擅長以溫柔細緻的筆觸、復古的色彩運用，打造充滿想像力作品。作品中常以貓咪為主角，並將現實與虛幻融合，讓人忍不住一看再看！



▲圖片來源／LAWSON ©HIGUCHI YUKO.



第二彈的合作鎖定了LAWSON「Uchi Café」中的「草莓牛奶」及「珍珠奶茶」，特別繪製了限定款包裝。充滿巧思的獨特貓咪設計杯款，讓人好想帶回家好好收藏。

▲圖片來源／LAWSON ©HIGUCHI YUKO.



除了Uchi Café杯款的設計外，部分LAWSON店鋪還會販售由樋口裕子為點心大廠「不二家」繪製外包裝的獨特點心。如不二家牛奶糖組合，三款包裝盒上都繪有一隻模樣俏皮的可愛貓咪，就連紙盒背面也精心設計！

▲圖片來源／LAWSON ©HIGUCHI YUKO.



另外還有復古行李箱造型的迷你巧克力罐、隨機附上一款樋口裕子插圖貼紙的巧克力豆餅，以及附有獨家徽章與療癒包裝的糖果。貼紙、徽章各有10款設計，採隨機贈送，不管是哪一款都充滿插畫家的獨特魅力，讓人好想收齊整組！

▲圖片來源／LAWSON ©HIGUCHI YUKO.



▲圖片來源／LAWSON ©HIGUCHI YUKO.



▲圖片來源／LAWSON ©HIGUCHI YUKO.

LAWSONx樋口裕子第2彈（ローソン×ヒグチユウコ 第2弾）販售日期：2024年3月5日起～陸續販售販售店舖：日本全國LAWSON ※「LAWSON STORE100」除外