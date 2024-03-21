2023年10月剛開幕就引起排隊人潮的可頌堅果奶專門店推出2024年的新商品，愛朝聖日本生吐司、可頌等麵包店的你絕對不要錯過，東京表參道的「Croshu & Nut's Milk's Smoothie's（クロッシュ＆ナッツ ミルクス スムージーズ）」宣布，2月底推出了3種明太子口味的新品，還不快吃起來。

Croshu & Nut's Milk's Smoothie's

Croshu & Nut's Milk's Smoothie's 位於東京都澀谷區表參道車站步行5分鐘路程的專賣店在2023年10月15日開業，專門賣可頌和堅果奶。消費者可以品嚐到以杏仁奶為主要原材料的低卡路里、低糖、低脂「堅果奶昔」，以及由法式主廚構思的可頌麵包。



▲圖片來源／株式会社Angel Ladder





明太子熱狗可頌

明太子熱狗可頌以滿滿奶油香脆的可頌夾上烤明太子，一咬下去就能感受到烤明太子的香氣和濃郁口感、大葉清爽的香草味和美乃滋。價格680日圓。



▲圖片來源／株式会社Angel Ladder





明太子奶油可頌

明太子奶油可頌使用了北海道生奶油，將蜂蜜和起司奶油充分融入到奶油中，味道帶有淡淡的甜味和酸味，充滿驚喜感。價格為 480日圓。



▲圖片來源／株式会社Angel Ladder





起司烤明太子可頌

Croshu & Nut's Milk's Smoothie's 用明太子製成豐富的美乃滋醬，並添加切碎的大葉作為點綴，最後再加上起司，經過充分烘烤以後散發出濃郁的香氣！外帶可以用飯店提供的烤箱或是起司機稍微加熱一下，就能增加可頌的酥脆口感。內用也可以要求店員協助加熱。價格480日圓。



▲圖片來源／株式会社Angel Ladder



除了以上的新商品以外，Croshu & Nut's Milk's Smoothie's的可頌 320日圓起，堅果奶昔 680日圓，口味共包含咖啡拿鐵、皇家奶茶、巧克力香蕉、酪梨、巴西莓和黑芝麻。消費者也可以點可頌IN 堅果奶昔的套餐。



▲圖片來源／株式会社Angel Ladder





■商店資訊

地址：東京都澀谷區神宮前3-5-1 神宮前351大樓1樓

交通方式：東京Metro銀座線表參道站徒步9分鐘；千代田線表參道站徒步7分鐘

營業時間：08：00～19：00（售完為止，可能提早結束）

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