響應全球淨零排放行動、呼應聯合國永續發展目標(SDGS)，台北市和平實小與人荒野保護協會北六親子團、巨思文化，一起以國際知名植物生態學家-宮脇昭(Akira Miyawaki)博士的造林法，在校園內打造一座宮脇式小森林，用實際植樹造林行動，邀請學校親子夥伴及市民朋友共來關心校園的生態化與生物多樣性等環境議題。





這次在和平實小約200平方米的小山坡上，共種下16種、700棵原生植物，荒野保護協會北六親子團夥伴袁慧芬特別說明 :有別於一般校園傳統的綠美化，宮脇小森林不刻意服務人類喜好的美觀，而是服務地球、帶來更好的微生態，是城市裡的微棲地，更是孩子們每天都可以親近、觀察的生態教育場域。



基於別讓種樹的善意反帶來災難的初衷，和平實小的小森林從實驗與教育出發，讓大眾認識生態多樣性與選擇在地且正確的樹種的重要性，進而學習欣賞近似雜亂中的生機無限...。校長黃志順表示，這次營造小森林活動，孩子們不只是參與種植，學校後續將以主題式課程或開設選修生態工作坊課程，帶領學生觀察記錄，認識與傳統園藝完全不同樣態的城市綠化。





支持這次種植經費的巨思文化執行長陳素蘭則提到，能在台北市的土地上種下一棵樹，真的感到非常幸福，更何況是一次種下700多棵的樹苗，她已經忍不住開始期待和想像這些樹苗成為一片小森林的樣貌了。本次活動另規劃具啟發性、互動性高的環境教育闖關，由荒野保護協會北六親子團特別設計5種闖關活動，讓參與本次活動近200位學生、家長、與巨思文化的夥伴們，在歡樂的氛圍中，度過饒富生態教育樂趣的時光。