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東京值得私藏的高CP值飯店！2人入住一晚只要5千日幣，JR大森站東口徒步也只要2分鐘，便利又舒適。

2024-03-23 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：ホテルバー　グランティオス別邸 人氣：465
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特派員 Trish

特派員 Trish

這家東京的小眾飯店必須筆記起來！不只頂樓設有男女都能使用的包廂浴室，還有充滿日式風情的壽司吧和附設露天浴池的奢華客房。飯店本身離車站很近，如果是兩個人的話，一個人一晚甚至只需要5,500日圓。無論是獨旅、情侶夫妻出遊、出差都非常適合。在東京都內的包廂露天浴池真的很稀有，強烈建議各位加入清單！

HOTEL BAR GRANTiOS 別邸

HOTEL BAR GRANTiOS 別邸從JR大森站只需步行2分鐘，館內共有6種房型。如果房客走過酒店入口旁的簾子，就會看到通往「和與Bar 月之小路」的專用入口。在小路的盡頭就是能夠享受新鮮壽司的吧台和Bar。除了壽司以外，Bar內的酒類包含日本酒、葡萄酒和威士忌等。壽司吧提供午餐和晚餐，午餐最便宜一客只要1,200日圓，非常划算。
 
▲圖片來源／ホテルバー　グランティオス別邸

 

客房

HOTEL BAR GRANTiOS 別邸共有6種房型，最高級的是露天雙人房，私人露臺附帶按摩浴缸和電視，一晚2人共45,000日圓起。如果你追求CP值的話，可以考慮一般雙人房，一般雙人房內沒有浴池，僅淋浴間，但是是貼心的乾溼分離。

▲圖片來源／ホテルバー　グランティオス別邸

 

屋頂露天浴池

屋頂的露天浴池只要是入住房客，不管哪一種房型，都能預約。需要提前預約，預約時，必須電話聯繫酒店，使用時間為16時～24時，早上不提供預約。費用為1,000日圓/45分鐘，非常實惠。

▲圖片來源／ホテルバー　グランティオス別邸

 

室內浴池

▲圖片來源／ホテルバー　グランティオス別邸

 

飯店資訊

▲圖片來源／ホテルバー　グランティオス別邸


■飯店資訊
飯店名稱：HOTEL BAR GRANTiOS 別邸（ホテルバー　グランティオス別邸）
地址：東京都大田區大森北1-1-7
交通方式：JR京濱東北大森站東口徒步2分
官方網站

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