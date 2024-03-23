名古屋有一家獨旅不可錯過的飯店...！距離名古屋站步行只要8分鐘，設有溫泉大浴場，部分房型內甚至配有投影機，客房一秒化身影院，晚上還有自由暢飲的酒水。兩人同行，每人的住宿費用甚至可以低至5000日圓！這家飯店就是「Super Hotel Premier名古屋天然温泉櫻通口」！

Super Hotel Premier名古屋天然温泉櫻通口

Super Hotel Premier名古屋天然温泉櫻通口交通易達性超高，從JR東海道本線「名古屋站」櫻通口步行只要約8分鐘，如果不坐JR，從名古屋市營櫻通線「國際中心站」步行也只要約5分鐘，步行距離更短。除此之外，距離各大景點也不遠，距離名古屋城車程約10分鐘；名古屋港水族館車程約20分鐘；名古屋市東山動植物園車程約20分鐘，此外，還可輕鬆前往豐田巨蛋、名古屋市科學館、名古屋電視塔、德川美術館等。



▲圖片來源／株式会社スーパーホテル





客房

為了供女性旅客能夠安心入住，飯店特別設有女性專用樓層。女性專用樓層的客房皆為「女性專屬房間」，配備了美容品牌「ReFa」的淋浴蓮蓬頭、吹風機，以及與知名枕頭品牌，提供符合女性身體需求的寢具。此外，此樓層還設有女性專用大浴場，讓旅客可以輕鬆自在又安全地享受天然溫泉。



▲圖片來源／株式会社スーパーホテル





溫泉大浴池

飯店內提供濃潤天然溫泉，從池田櫻溫泉運來的溫泉水可舒緩疲勞，有益健康，還能美肌。在旅途當中很容易因太過勞累而免疫力下降，泡溫泉可以一掃疲累，活化免疫力，供房客享受接下來的旅程。



▲圖片來源／株式会社スーパーホテル





免費酒水

酒吧將在18:00至21:00免費於大廳供應各式酒水，房客也可以親自調製喜愛的酒品。酒水種類包含愛知的地方銘酒、無酒精雞尾酒，還有葡萄酒等。



▲圖片來源／株式会社スーパーホテル





早餐

與名廚攜手，打造具有「名古屋風味」的特色早餐，每人1,200日圓。特色菜單包含「河豚飯」、「雞翅」、「岡崎八丁味噌紅湯」、「醬汁炒麵」、「小倉奶油」，採自助餐式，房客可自由選擇感興趣的料理。



▲圖片來源／株式会社スーパーホテル





■飯店資訊

飯店名稱：Super Hotel Premier名古屋天然温泉櫻通口（スーパーホテルPremier名古屋天然温泉桜通口）

地址：愛知縣名古屋市中村區名站3丁目8番20號

交通方式：JR東海道本線「名古屋站」櫻通口步行約8分鐘；名古屋市營櫻通線「國際中心站」步行約5分鐘

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