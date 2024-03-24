當我們在討論環境保護的時候、我們真的能為環境做些什麼？也許小小的我們做不了什麼，但我們可以從支持蔬食響應環保開始。2024未來市集不只可能品嚐超限定的蔬食美味、同時合作「流浪動物花園」，持續為流浪動物找尋新的室友，不僅吃蔬食愛地球，同時也愛護動物，為牠們找到一個溫暖的家。





2024首場「未來市集」聯手全台專業餐飲，打造精緻美味的風格蔬食料理，其中包含了人氣美式餐廳「金色三麥」，帶來的人氣餐點「純蔬彈力蝦肉餅」，表皮酥脆，內裡則是彈嫩鮮美，一口咬下彈牙的口感絕對讓人驚艷。此外，「泰維根 Thai Vegan 」將以色香味俱全的綠咖哩香米飯和酸辣海鮮湯米線等道地泰式料理來收服你的味蕾。還有，韓式蔬食代表 「YACHE」 帶來了雙拼的組合，包括Q彈的韓式炒年糕和雜菜冬粉，一口就能品嚐到濃郁與爽口的雙重美味。



而港式料理愛好者絕對不能錯過的港式飲茶名店「養心茶樓」這次帶來了酸香甜美的橙汁芋蓮藕，搭配醬香濃郁的乾炒牛河，以及經典的前菜上海四喜烤麩，從酸甜到鹹甜回甘，讓人胃口全開。旗下品牌「養心沙龍」則以鑊氣十足的經典人氣名菜上海菜飯搭配炙烤到金黃酥脆的熾椒松阪烤若參戰，檀島香港餐廳拿出必點港式點心海鮮腐皮捲、藜麥珍珠丸、松露犇春捲，還有茶餐廳經典的鹹檸檬七喜與港式凍檸茶，最後以香甜可口的杏仁豆腐替味覺完美結尾。





說到蔬食活動絕對不能錯過的熱門店家「貳樓」，帶來三款店內人氣美食，包括金黃酥脆的天使辣起司薯片、以未來肉餅為賣點的陽光海地未來堡，還有香甜濃郁層次豐富的經典肉桂捲，搭配天然青汁明日葉汁，清爽滋味瞬間清新味蕾。「蔬醒 Vege Burger」 帶來三款人氣植物肉堡，以及炸物經典的雞塊與花枝圈組合。蔬食界台式鹹酥雞行家 「NEO FOODS 新創肉」帶來的台式鹹蔬雞，香脆酥鬆的口感讓人欲罷不能。





在甜品方面，文青風麻糬「灑白甜」提供甜品搭配茶飲的解膩組合，除了每日日新鮮現做的招牌鮮奶麻糬外，還有兩款花香美顏系茶飲。「Foldie」則是準備了創意十足的驚喜甜點，香甜酥脆的冰淇淋可頌和松露百花臭豆腐，帶來風味的大膽探險。霜淇淋專門店 「ICE GYARU」 則是主打純素、無麩質的燕麥奶霜淇淋，奶香濃醇的絲滑口感，令人愛不釋口。



最後，本次「未來市集」特別合作「流浪動物花園」，持續為流浪動物找尋新的室友，不僅吃蔬食愛地球，同時也愛護動物，為牠們找到一個溫暖的家，支持領養不棄養，歡迎大家一起來尋找可愛的新室友！同時現場還有「未來市集」的二手拍賣活動，提供各類男女服飾、玩具、手作小點心、潮流品牌等，絕對是您挖寶的好地方，現場還有知名藝人表演活動，每個攤位都有驚喜。



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2024未來市集

活動時間：03/23(六)～03/24(日) 12:00~20:00 未來市集

活動地點：信義商圈興雅路（新光三越 A4、Bellavita、微風信義中間）

攤位全陣容：

貳樓、養心茶樓蔬食飲茶、養心沙龍、YACHE、金色三麥、檀島香港茶餐廳、NEO Foods 新創肉、Ice Gyaru霜淇淋專門店、Mixigan美墨創意蔬食料理、灑白甜鮮奶麻糬舖、蔬醒 Vege Burger、未來奶‧班巴豆奶、永豐府城豆腐甜品、泰維根 Thai Vegan、BloomFare、草山包子、蘭揚食品 Land Young Food、試蔬看 Cubalah、摩素師 Vegecian、foldie Taipei、小仁物、GREEN HOPE 穀穫宅-純植甜點、蔬三 susan、歡喜心集-Joyheart、GOOD 植森活、Hirs堅果燕麥、花予她-療癒系花果茶、良杯製所 Oolab、大哉良食、趴利趴利台灣冰淇淋、原味千尋、 酷客元素．健康蔬食、 H E U R E U X 幸運甜點、Plant the Cake、Vegan Taipei

