東京著名賞櫻名勝「目黑川」周邊的甜點專賣店「ナナシノ」每年會依照季節在限定商舖推出期間限定甜點。隨著浪漫的櫻花季登場，即日起至5月24日展開限定的「ナナシノ桜菓子店」，眾多粉嫩甜點一齊亮相！

中目黑期間限定櫻花甜點專賣店「ナナシノ桜菓子店」療癒登場

在春季限定登場的「ナナシノ桜菓子店」於2022年開始營運，主打櫻花甜點。店家秉持著「留下難忘的第一口」為理念，透過現場製作、第一口的驚喜及口感變化，從製作到享用都帶給消費者全新感受的獨家甜點。



▲圖片來源／株式会社NEW STANDARD



今年「ナナシノ桜菓子店」已於2024年3月1日開幕，為期三個月，再次提供多款熱銷的櫻花甜點。由於店鋪位於東京的人氣賞櫻勝地「目黑川」附近，在櫻花盛開前便已引起話題，吸引大批民眾前來朝聖，每逢週末的排隊人潮更是不容小覷，晚來可能就吃不到了！若要內用，務必提前預約，店家不開放現場。



必買01：櫻花巧克力起司慕斯～起司奶油～（さくらのテリーヌショコラ ～チーズクリーム～）

這款最受歡迎的外帶點心，在2023年累積銷量1,400個銷量，廣受好評！上層使用了北海道產奶油起司製成的慕斯，下層則是以西班牙產的白巧克力為基礎，融合鹽漬的日本產櫻花花朵及葉子烤製而成。濃厚的櫻花風味及奶油起司使得口感濃郁而多變，讓人一吃即上癮。

▲圖片來源／株式会社NEW STANDARD





必買02：自製櫻花歐蕾（自家製さくらオレ）

將自製的櫻花基底倒入綿密的牛奶中，打造夢幻粉嫩的兩層櫻花歐蕾。還可根據個人的偏好選擇不同濃淡的櫻花基底，製成「濃郁自家製櫻花歐蕾」及「自家製櫻花歐蕾」。

▲圖片來源／株式会社NEW STANDARD





必買03：賞花歐蕾（お花見オレ）

為了讓來客更充分享受春天櫻花盛開的氛圍，特別在飲品頂部用奶油點綴出櫻花花瓣，再配上一朵的鹽漬櫻花，打造兼顧視覺與味覺的「賞花歐蕾」。適合外帶一杯到目黒川沿岸夢幻的賞櫻景點享用，盡享櫻花圍繞的美好！

▲圖片來源／株式会社NEW STANDARD





■店舖資訊

地點：東京都目黒区上目黒2丁目13-6 Jouet中目黒201

營業時間：週三五六日11：00～17：00 ※內用採完全預約制

公休日：不定休

營業日期：即日起～5月24日

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