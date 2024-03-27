來自福岡的水果三明治專賣店「FRUITS SAND THREE」每月都會推出當月限定三明治、只有現在才能嚐到的獨家口味，讓消費者不管何時走訪都能嚐到不同風味。搶在四月來臨前，「FRUITS SAND THREE」已預備好當月新品「雙倍桃子三明治」！多汁果肉搭配綿密奶油，一定要試！

水蜜桃風味新登場

近年來水果三明治越來越華麗，不管是精心排列成花卉模樣的水果，或是講究的水果品質，都深深吸引吃貨們的心。福岡超人氣的水果三明治專賣店「FRUITS SAND THREE」嚴選福岡縣嘉麻市所培育的當地水果，以及根據季節挑選日本國內外頂級水果，打造出各式各式的特色水果三明治。不僅三明治的外表吸睛搶眼，內部滿滿的水果也是讓人大飽口福，吃到最後一口依然只想大呼「超好吃」！相當適合贈送友人、慰勞疲勞的自己。



▲圖片來源／株式会社ANCHOR



過去曾推出過焙茶醬油糰子三明治、滿滿哈密瓜的濃郁哈密瓜三明治、棉花糖雪人三明治、西瓜三明治等各種不同口味的期間限定款。亦有一些受歡迎的限定款因佳評如潮，變為固定登場的品項。

▲圖片來源／株式会社ANCHOR





▲圖片來源／株式会社ANCHOR



▲圖片來源／株式会社ANCHOR



4月即將登場的新風味「雙倍桃子三明治（Wピーチサンド）」，嚴選了多汁香甜的白桃及黃桃，雙倍蜜桃，並以糖水浸漬，大大提升桃子既有的香甜，再結合THREE獨家的桃子奶油，每一口都是香甜的桃子。此外，還添加了檸檬果凍作為口感的點綴，使桃子的甜味與檸檬的酸味完美融合，帶來清新的口感，打造最奢華的爽口三明治。



▲圖片來源／株式会社ANCHOR





■店舖資訊

●店舖名稱：揚げサンド専門店 Age.3 GINZA（アゲサン 銀座）

地址：東京都中央区銀座1丁目24番11号（杉浦ビル1Ｆ）

營業時間：11：00～19：00

公休日：每週一

Instagram



●店舖名稱：揚げサンド専門店 Age.3 HAKATA（アゲサン 博多）

開幕日期：2024年4月底

地址：福岡県福岡市中央区西中洲6-14 MK TOWNS西中州 1-B

Instagram：



●店舖名稱：FRUITS SAND THREE 嘉麻店

地址：福岡県嘉麻市牛隈883-1 バス来る嘉麻（テナント内）

營業時間：10:：00 - 售完為止

營業日期：每週五～日、日本國定假日

公休日：每週一～四

Instagram：