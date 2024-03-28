為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 最新文章 > 美食 > 漢堡王買一送一！台鋼集團搶攻台灣速食版圖取得漢堡王在台灣代理權，網友大喊想看「一粒」聯名漢堡。

漢堡王買一送一！台鋼集團搶攻台灣速食版圖取得漢堡王在台灣代理權，網友大喊想看「一粒」聯名漢堡。

2024-03-28 文字：編輯 李維唐 攝影：編輯 李維唐 人氣：1,345
share
編輯 李維唐

編輯 李維唐

就在球迷們還在開心中職「台鋼雄鷹」啦啦隊女神「一粒」如何可愛的同時，台鋼又傳出讓球迷尖叫的喜訊。台鋼集團功取得美國漢堡王在台灣代理權，許多台鋼的球迷大喊「吃漢堡、看一粒」就是看球賽的最夢幻組合呀。

推薦閱讀：雙城買一送一！瑞穗天合、桃園朋趣「花蓮桃園雙城遊」買一送一，二泊六食15,999元、玩到不想回家。
漢堡王優惠/ WalkerLand窩客島整理提供 未經同意不可轉載

台鋼集團在台灣同時擁有「台鋼足球」、「台鋼獵鷹」、「台鋼雄鷹」及美食速食的企業，也因為這樣的組合，讓許多球迷大喊看球賽、吃美式速食、為啦啦隊女神「一粒」加油，這就是最棒的體育活動，更有球迷期待未來台鋼會有球員應援組合套餐、啦啦隊女神套餐。

▲圖片來源：翻攝 ɪʟɪ 一粒

此外，漢堡王限定買一送一16個超殺組合只到3/28，其中包含了有雞塊、中薯、辣薯球（中）、洋蔥圈（小）、中杯飲料，通通買一送一。同時，熱銷的經典小華堡109元，買一送一。以及，暢銷花生系列花生培根牛肉堡雞塊套餐，特價99元。
漢堡王買一送一/ WalkerLand窩客島整理提供 未經同意不可轉載


 

漢堡王 買一送一

優惠券點餐：https://bit.ly/3wUkyDq 
適用時間：即日起 - 2024/3/28，每日10:30-打烊前30分鐘供應
適用門市：全門市(不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店，詳情請洽餐廳)
 

加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#買一送一
morechevron_right
文章關鍵字
買一送一 買1送1 一粒 漢堡王
延伸閱讀
雙城買一送一！瑞穗天合、桃園朋趣「花蓮桃園雙城遊」買一送一，二泊六食15,999元、玩到不想回家。
 編輯 李維唐
無條件買一送一！2/29不限量「萬波買一送一」四年一次開趴去，清爽系「大青梅果綠」叫229壽星請客。
 編輯 鄭雅之
18元就有先喝道！先喝道買一送一「輕焙穀麥茶、麥茶拿鐵」挑戰神級無咖啡因手搖，兩杯自己喝不怕睡不著。
 編輯 鄭雅之
TWG馬卡龍買一送一！320世界馬卡龍日「TWG Tea馬卡龍買一送一」，茶香馬卡龍買一盒、送一盒開吃。
 編輯 張人尹
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

keyboard_arrow_up