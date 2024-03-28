就在球迷們還在開心中職「台鋼雄鷹」啦啦隊女神「一粒」如何可愛的同時，台鋼又傳出讓球迷尖叫的喜訊。台鋼集團功取得美國漢堡王在台灣代理權，許多台鋼的球迷大喊「吃漢堡、看一粒」就是看球賽的最夢幻組合呀。
推薦閱讀：雙城買一送一！瑞穗天合、桃園朋趣「花蓮桃園雙城遊」買一送一，二泊六食15,999元、玩到不想回家。
台鋼集團在台灣同時擁有「台鋼足球」、「台鋼獵鷹」、「台鋼雄鷹」及美食速食的企業，也因為這樣的組合，讓許多球迷大喊看球賽、吃美式速食、為啦啦隊女神「一粒」加油，這就是最棒的體育活動，更有球迷期待未來台鋼會有球員應援組合套餐、啦啦隊女神套餐。
▲圖片來源：翻攝 ɪʟɪ 一粒
此外，漢堡王限定買一送一16個超殺組合只到3/28，其中包含了有雞塊、中薯、辣薯球（中）、洋蔥圈（小）、中杯飲料，通通買一送一。同時，熱銷的經典小華堡109元，買一送一。以及，暢銷花生系列花生培根牛肉堡雞塊套餐，特價99元。
漢堡王 買一送一
優惠券點餐：https://bit.ly/3wUkyDq
適用時間：即日起 - 2024/3/28，每日10:30-打烊前30分鐘供應
適用門市：全門市(不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店，詳情請洽餐廳)