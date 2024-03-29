台北文青最愛的「雁市集」回來了！週末逛市集，就是文青放假寫照，在市集上不僅有手作特色美食，還有各式各樣手作小物等著大家前去尋寶。連續三年舉辦的「雁市集」，將於本週末3/30、3/31快閃回歸，在台北善導寺捷運站周邊打造綠意植栽的森林系質感市集，力邀17間特色風格美食和小物店擺攤，踏進此空間猶如來到城市綠洲般，短暫忘卻平日上班煩憂。







空間選在Hiro Hiro Art Space中，以大面積的白色空間中用綠意植栽妝點。現場攤位規劃療癒香氛、陶作工藝、風格甜點、時尚選品四大主題，有國外質感香氛選品的代表店家「若水」、天然精油特調配方「千珊」、陶瓷器皿美學「⽩羊製所」、純釉⾊色杯盤「寗」、生活選品「Bamboo選物店」、輕珠寶飾品「Michi Liang」、主打國內設計師選品店「ONETENTH」等，各式各樣質感小物皆可在此挖寶。







此外，逛市集更少不了風格甜點系列陪伴，請到嘉義巷弄人氣咖啡館「裏隅」北上，端上經典手作甜點和新鮮水果杯。台南老宅「寧靜森林」也有販售單品配方豆和咖啡周邊；荷蘭道地的傳統⼩吃「巧蕎荷蘭焦糖煎餅」則是推出新口味oreo夾⼼心煎餅；義式⼿工冰淇淋淋Gelato「KakaZan」也能品嚐到；就連全台第一家販售韓系扁可頌Brunchhaus也來到此處。



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雁市集 活動資訊

活動日期: 2024/3/ 30 (六) 、3/31 (⽇)

活動時間: 12:00 PM - 18:00PM

活動地點: Hiro Hiro Art Space(台北市中正區紹興南街10號)



