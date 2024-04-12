統一麵包不只照顧你的胃，更懂粉絲們的心，一解想旅行出國的願望！只要現在買統一麵包35元系列、瑞穗鮮乳等指定商品，就有機會把多樣好禮帶回家！





而身為統一麵包的粉絲，不僅能吃到麵包的美味，還可以集點換蒸氣氣炸烤箱和全自動咖啡機，怎樣都划算到不行！看到這邊的你是否心動了呢？事不宜遲現在就手刀前往離你最近的小七門市，把統一麵包買回家！就用OPEN POINT APP來檢查你的集點進度吧！https://walkr.tw/mzLFcRVN



麵包控真心大推！千萬別錯過「國際集點GO」活動，沒參加到就太吃虧了

想要拿到日本航線機票抵用券、OPEN POINT 888點與多項數量有限的生活家電好禮，只要在活動期間購買統一麵包35元系列、瑞穗鮮乳等指定商品，就能率先拿到抽獎門票！



此外，身為麵包控的你，肯定曉得統一麵包有許多商品是榮獲A.A.國際無添加驗證，再加上有著國際金質獎的瑞穗鮮乳，常常在小七出沒的麵包控最愛這樣的搭配了！現在沒想到平日最愛的搭配竟也能抽獎或兌換拿好禮？這麼好康當然得趕緊參加啊！每2點就抽日本航線機票抵用券、OPEN POINT 888點，集滿188點兌換Arlink蒸氣氣炸烤箱 (換完不補) 、168點兌換Panasonic全自動咖啡機 (換完不補) ！不管是想要放手一搏獲得最大獎，或是兌換好禮家電都能一次滿足！



原來拿大獎這麼輕鬆！這樣買就能輕鬆獲得點數！

只要在4/3-4/30期間購買統一麵包35元系列、瑞穗鮮乳(全脂、低脂)/瑞穗極制鮮乳指定商品，就可以參加集點活動！當中不乏統一麵包粉絲最熟悉的熱銷產品，通通只要35元輕鬆集點！





若是想要門市立即兌換美味麵包，則集滿6點可以兌換統一麵包共4 款：菱格香菠蘿/卡士達/丹麥菠蘿可頌/海鹽羅宋麵包(任選一件 )，或是可兌換瑞穗鮮乳290ml、瑞穗極制鮮乳290ml (任選一件)，此外還有許多數量有限的大獎等你來兌換！







麵包控們看到這邊是不是已經摩拳擦掌，準備大快朵頤一番了呢？想要拿大獎的秘訣就是吃越多集越多！點數不只能抽大獎更能兌換究極TM湯種的美味麵包！有著究極TM湯種工藝的菱格香菠蘿、卡士達等麵包，Ｑ彈鬆軟的口感擄獲粉絲們的心，堅持以12小時熟成、60小時發酵的究極湯種TM工藝，這些美味關鍵更讓麵包加熱後更好吃！原來看似簡單的麵包，卻有著不凡的技術與用心！想要在日常就享用到超美味的麵包就是這麼簡單！



點數加倍送！獲得集點推進器就要這樣買！搭配統一麵包的絕配——瑞穗鮮乳讓你加速集點抽好禮！

若想要集點加速前進，還可以同步搭上瑞穗鮮乳讓你獲得集點推進器！除了購買統一麵包$35元系列產品、瑞穗鮮乳290ml（全脂、低脂）、瑞穗極製鮮乳290ml 可獲得1點；購買瑞穗鮮乳930ml（全脂、低脂）、瑞穗極制930ml，就可以獲得3點；而購買瑞穗鮮乳1858ml （全脂、低脂），則可以獲得5點！麵包控想要加速集點，也一起搭上統一麵包的絕佳搭擋——瑞穗鮮乳吧！



無論是抽日本機票抵用券或 OPEN POINT點數888、數量有限的生活家電好禮或美味的統一麵包，通通都在4/30截止！這次活動還有令人心動的價值15,000元的日本機票抵用券共有5名，而點數大放送OPEN POINT 888點則有20名！其他生活家電有蒸氣氣炸烤箱共8名，自動咖啡機共8名！數量有限還不趕緊點數賺起來。





想要吃美味麵包也可以利用點數來兌換菱格香菠蘿/卡士達/丹麥菠蘿可頌/海鹽羅宋麵包(任選一件)，每款麵包限量10,000個 ！集點換瑞穗鮮乳系列不限！想獲得好禮可千萬別錯過啊！買越多則送越多，抽獎機會大增，心動還不馬上行動！手刀確認離家最近的7-ELEVEN門市！掌握OPEN POINT集點訣竅這邊看：https://walkr.tw/mzLFcRVN



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