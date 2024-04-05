饕客真的不能錯過！物產豐饒的日本宮崎縣，除了有耳熟能詳的宮崎牛、南蠻炸雞之外，東面臨海之緣故，也有許多豐富的漁獲。為了讓大家更加認識日本宮崎縣特產的海鮮，特意和台北老字號日式涮涮鍋「欣葉SHABU SHABU」、高空法式餐酒館「MiraWan Eatery」聯手，推出限定快閃套餐，選用平兵衛醋鰤魚、野生青眼魚、請關水產鯛魚等延岡市頂級魚貨入菜，讓大家大飽口福。







位於信義區的高空法式餐廳MiraWan Eatery，此次推出四道式「宮崎延岡名物祭套餐」，嚴選宮崎縣內產量第一、日本產量稀少的野生「青眼魚」，以開胃菜「青眼魚 干貝 馬茲瑞拉」呈現，用阿拉伯麵線包裹青眼魚酥炸，搭上艾波索火腿、干貝慕斯提鮮。







冷前菜「鰤魚 梅子 櫻花」則是令人驚艷，選用以平兵衛醋為飼料養殖的「平兵衛醋鰤魚」，佐以山葵美乃滋、柴魚高湯凍、梅酒果膠，酸甜微辣的清爽滋味，就連視覺也被療癒。在宮崎·延岡魚祭中，也獻上獨特極致旨味製法處理的「請關水產」鯛魚，MiraWan推出熱前菜「真鯛 鮑魚 菠菜」以日式蒸煮手法烹調，搭上濃厚鮑魚肝醬和自製大頭菜蘿蔔糕。





宮崎·延岡魚祭、MiraWa Eatery 聯名套餐

販售時間：即日起至4/8（售完為止）

宮崎延岡魚祭套餐：價格依主餐為980 ~1680元，加價另計。



MiraWa Eatery 店家資訊

電話：（02）2345 5222

地址：台北市信義區松智路17號47樓（微風南山）

營業時間：午餐11:30-14:30、下午茶14:30-17:00(宮崎延岡名物祭套餐不販售)、晚餐18:00-22:00



宮崎·延岡魚祭、欣葉SHABU SHABU 聯名套餐

販售時間：即日起至4/18（售完為止）

品項：

1、宮崎鰤魚北寄貝雙人鍋套餐/2,680元

（含鰤魚片盤、北寄貝春季蔬菜盤、鰤魚皮沙拉、鰤魚烤下巴，可99元加價宮崎青眼魚唐揚）

2、宮崎青眼魚唐揚/220元(單點)

* 以上價格皆須另加10%服務費



欣葉SHABU SHABU 店家資訊

電話：（02）2595 5595

地址：台北市中山區雙城街26號

營業時間：11:30–14:00, 17:30–22:00