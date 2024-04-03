不斷挑戰極限的壽司郎，又出新招了！這次「世界美味祭」為主題，網羅世界各地新鮮海鮮和料理手法，讓大家來趟壽司郎吃迴轉壽司，也有環遊世界的錯覺。其中，又以超浮誇「豪華海鮮總匯」為號召，七種海鮮疊高高讓人無從下手，只好手機先食。更首度跨界和京都百年抹茶「辻利茶舗」聯名祭出兩款限定抹茶甜點。
於即日起快閃19天的壽司郎「世界美味祭」，首推必吃的「豪華海鮮總匯」上頭鋪滿鮭魚、鮪魚、蔥花鮪魚、甜蝦、蟹肉、鮭魚卵、飛魚卵7種海鮮，超浮誇的外觀猶如迷你版珠寶盒海鮮丼。更嚴選來自日本鹿兒島「黃尾鰤」，脆彈口感是老饕的愛。豪華大尺寸的「店內調理野生大花蝦」則是巴西捕獲的。遠從美國阿拉斯加來的「醬油漬鮭魚卵筋膜」，經過醬油醃漬後鮮味更加凸顯。
就連稀有少見的太平洋捕獲斑點月魚也加入期間限定新菜中，表面微微炙燒的「炭燒斑點月魚」，一盤只要40元一定要點來嚐鮮。而每次回歸都掀起搶吃熱潮的「海膽海苔包」，則是嚴選智利海膽。紐澳進口的牛舌透過低溫調體、再炙燒而成「炙燒牛舌」。以及口感脆彈「生阿根廷魷魚腳」、鹽麴醃漬「醬烤銀鱈」、微辣感「柚子胡椒酥炸軟殼蝦」和香濃「叻沙拉麵」。
壽司郎首度跨界和京都老字號抹茶聯名，首推神級甜點「辻利抹茶桃子聖代」，桃香慕斯、辻利抹茶蛋糕捲、白桃果肉、桃李冰淇淋和抹茶冰淇淋層層堆疊，最後再撒上頂級丸倉抹茶粉，整體茶香更加濃郁。另一款「辻利抹茶蛋糕交響曲」則是抓住草莓季的尾巴，嚴選辻利上等抹茶和鮮奶油做成抹茶蛋糕捲，一旁有酸甜草莓果丁、草莓冰淇淋和抹茶冰淇淋，雙重享受一次擁有。
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壽司郎 世界美味祭
活動期間：即日起至2024/04/21
新品、售價：
豪華海鮮總匯 120元
黃尾鰤 80元
海膽海苔包 80元
店內調理野生大花蝦 60元
醬油漬鮭魚卵筋膜 60元
醬烤銀鱈 40元
炭燒斑點月魚 40元
炙燒牛舌 60元
生阿根廷魷魚腳 40元
柚子胡椒酥炸軟殼蝦 120元
叻沙拉麵 140元
壽司郎×辻利茶舗聯名甜點
辻利抹茶桃子聖代 140元
辻利抹茶蛋糕交響曲 110元
注意事項：
1、食材皆期間限定。數量有限售完為止。
2、部分菜單僅限內用。