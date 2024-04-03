不斷挑戰極限的壽司郎，又出新招了！這次「世界美味祭」為主題，網羅世界各地新鮮海鮮和料理手法，讓大家來趟壽司郎吃迴轉壽司，也有環遊世界的錯覺。其中，又以超浮誇「豪華海鮮總匯」為號召，七種海鮮疊高高讓人無從下手，只好手機先食。更首度跨界和京都百年抹茶「辻利茶舗」聯名祭出兩款限定抹茶甜點。







於即日起快閃19天的壽司郎「世界美味祭」，首推必吃的「豪華海鮮總匯」上頭鋪滿鮭魚、鮪魚、蔥花鮪魚、甜蝦、蟹肉、鮭魚卵、飛魚卵7種海鮮，超浮誇的外觀猶如迷你版珠寶盒海鮮丼。更嚴選來自日本鹿兒島「黃尾鰤」，脆彈口感是老饕的愛。豪華大尺寸的「店內調理野生大花蝦」則是巴西捕獲的。遠從美國阿拉斯加來的「醬油漬鮭魚卵筋膜」，經過醬油醃漬後鮮味更加凸顯。







就連稀有少見的太平洋捕獲斑點月魚也加入期間限定新菜中，表面微微炙燒的「炭燒斑點月魚」，一盤只要40元一定要點來嚐鮮。而每次回歸都掀起搶吃熱潮的「海膽海苔包」，則是嚴選智利海膽。紐澳進口的牛舌透過低溫調體、再炙燒而成「炙燒牛舌」。以及口感脆彈「生阿根廷魷魚腳」、鹽麴醃漬「醬烤銀鱈」、微辣感「柚子胡椒酥炸軟殼蝦」和香濃「叻沙拉麵」。





壽司郎 世界美味祭

活動期間：即日起至2024/04/21



新品、售價：

豪華海鮮總匯 120元

黃尾鰤 80元

海膽海苔包 80元

店內調理野生大花蝦 60元

醬油漬鮭魚卵筋膜 60元

醬烤銀鱈 40元

炭燒斑點月魚 40元

炙燒牛舌 60元

生阿根廷魷魚腳 40元

柚子胡椒酥炸軟殼蝦 120元

叻沙拉麵 140元



壽司郎×辻利茶舗聯名甜點

辻利抹茶桃子聖代 140元

辻利抹茶蛋糕交響曲 110元



注意事項：

1、食材皆期間限定。數量有限售完為止。

2、部分菜單僅限內用。

