農心與BANDAI合作推出了聯名商品「農心×JINRO 迷你收藏」系列，自2024年4月的第二週開始陸續發售，可在全日本玩具專賣店、量販店、家電店等扭蛋自動販賣機中購買。這是自從2022年9月第一波推出以來的第4彈商品。本系列與知名的眞露合作，在家裡就能重現韓劇中常見的韓式居酒屋！

農心、真露系列扭蛋

農心與BANDAI的聯名商品至今已推出第一彈「農心 泡麵 迷你吊飾」、第二彈「農心 泡麵 包款收藏」、第三彈「農心 泡麵 迷你透明文件夾」。在社交媒體上佳評如潮，特別受到女性顧客的歡迎。本次的第四彈特地與在日韓都很受歡迎的眞露酒合作，再現了韓國居酒屋的用具，共推出7種不同款式。此收藏系列中，「辛拉麵」、「NEOGURI麵」和「醡醬風味麵」縮成了迷你尺寸，特別具有收藏價值！



▲圖片來源／株式会社農心ジャパン

辛拉麵

台灣人無人不知、無人不曉的辛拉麵！以其熟悉的辛辣聞名，風味湯內融合了精選紅辣椒、原創香料和食材的美味，讓人欲罷不能。採用了特殊方法製作的橢圓形麵條，口感柔滑，有著獨特的筋道感。



▲圖片來源／株式会社農心ジャパン





NEOGURI麵

NEOGURI麵的麵條具有嚼勁，Q彈寬麵呈現出烏龍麵般的口感。湯頭以辣椒、貝類、魷魚、蝦、鰹魚等各種海鮮熬煮而成，雖然辛辣但清爽。配料包括大塊的昆布和海帶、魷魚、胡蘿蔔，風味鮮美。



▲圖片來源／株式会社農心ジャパン





醡醬風味麵

醡醬麵風味麵使用橄欖油，以韓式口味聞名。自1984年推出以來，這款產品始終受到消費者的熱烈支持，在過去的30年中，持續在韓國泡麵市場中名列前十。粉末醬料重現了醡醬風味。



▲圖片來源／株式会社農心ジャパン





燒酒 Fresh、真露 JINRO

▲圖片來源／株式会社農心ジャパン





韓式酒壺、酒杯、韓式餐具

▲圖片來源／株式会社農心ジャパン

扭蛋名稱：農心、真露系列扭蛋（農心×JINRO おうちポチャミニチュアコレクション）尺寸：寬約0.9cm～4.2cm，高約0.8cm～4.6cm主要銷售地點：「Gashapon Bandai 官方店」、玩具銷售區、量販店、家電店等設置的Gashapon扭蛋機價格：一次400日圓，含稅