可能還沒有機會踏上北歐，不過到大阪阿倍野Harukas近鐵本店2樓的WING館有機會感受北歐丹麥風情的咖啡館「KAFFE OTTE」，細品丹麥人鍾愛的麥包，以及各式各樣的北歐食品！

KAFFE OTTE插旗大阪阿倍野Harukas近鐵本店

在丹麥，人們非常注重「Hygge」，它代表溫暖、舒適的意思，也因此他們格外重視舒適的空間及時間，這種精神也被視為「幸福生活」的秘訣。主打北歐丹麥生活風格體驗的咖啡館與商店「KAFFE OTTE」於4月17日正式在阿倍野Harukas近鐵本店2樓的WING館登場！



▲圖片來源／株式会社近鉄百貨店



新開幕的咖啡館「KAFFE OTTE」的OTTE為丹麥語的8，業者以丹麥的生活方式作為借鏡，將「讓顧客每週八次享受到舒適空間、美味麵包和優質服務」的理念融入其中，期盼透過店內獨家菜單、商品及空間設計，讓來客感受到丹麥的愜意生活方式，重新找尋新的生活價值。



▲圖片來源／株式会社近鉄百貨店



在北歐，漫長而黑暗的冬季中，「燈光」被視為至關重要。在店鋪設計上以「窗邊風景」為主題，融合「燈光」元素，為生活增添色彩，致力展現出能如丹麥語中「Hygge」溫暖舒適的世界觀。



▲圖片來源／株式会社近鉄百貨店



餐點的部分以丹麥最經典的丹麥麵包為主，集結各式各樣的麵包、餐點及飲料，共計50種，如北歐熟悉的穀物麵包、口味選擇豐富的丹麥麵包等。此外，還提供以「地產地消」為主題的餐點，使用了關西地區當季的新鮮食材，將丹麥的風味與日本的食材相融合，其中千萬別過丹麥開放三明治smørrebrød，以當季食材打造，多種滋味一次享盡。



▲圖片來源／株式会社近鉄百貨店



而在商品區，提供約150種的食品，從火腿、奶酪到葡萄酒等應有盡有。此外，精選約50種簡約時尚的雜貨，包括餐具、廚房用品及布料等，還有印有店鋪標誌的馬克杯及只在這裡才能買到的獨家商品。



▲圖片來源／株式会社近鉄百貨店



▲圖片來源／株式会社近鉄百貨店

地址：大阪市阿倍野区阿倍野筋１-１-43 ウイング館２階開幕日：2024年４月17日營業時間：10：00～20：30