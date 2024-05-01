來自日本茶鄉靜岡的日本茶專賣店「MARUZEN Tea Roastery」這次快閃東京京王百貨新宿店的「冰淇淋萬博會2024（あいぱくTOKYO 2024）」，即日起至5月6日期間限定登場！眾多茶香四溢的沁涼甜品一定要吃！

日本茶專賣店MARUZEN Tea Roastery冰涼甜品快閃新宿京王百貨

來自靜岡的日本茶專賣店「MARUZEN Tea Roastery」提供消費者嶄新的日本茶享受方式，分別提供「80℃、100℃、130℃、160℃、200℃」不同溫度烘焙出茶葉，再製成茶飲、茶香義式冰淇淋等。茶葉烘焙皆在店內的工坊進行，且僅使用靜岡縣產的頂級一番茶烘焙，從煎茶到焙茶通通都有，可以在這裡品嚐到新鮮且香氣四溢的茶葉製成的豐富餐點。



▲圖片來源／WithFunフード株式会社



這次來到東京京王百貨新宿店的「冰淇淋博覽會2024(あいぱくTOKYO 2024)」就能品嘗到MARUZEN Tea Roastery的獨家冰品！冰淇淋萬博會由「日本冰淇淋狂熱協會」所主辦，是日本國內最大型的冰淇淋活動，旨在宣揚日本冰淇淋的魅力與美味，會場上的每一款冰品都是經過嚴格篩選，保證給消費者最極致的冰品體驗。想一次嘗盡日本的厲害冰品，來這裡就對了！

▲圖片來源／WithFunフード株式会社





日式茶專賣店的抹茶或烘焙綠茶霜淇淋&義式冰淇淋（日本茶専門店の抹茶orほうじ茶ソフト＆ホワイトジェラート）

為了本次博覽會特製冰品組合，上層嚴選了抹茶及焙茶製成的霜淇淋，帶有濃厚的茶香，下層為風味清爽的白色義式冰淇淋。兩種不同風味、口感的冰品共譜和諧滋味。售價：1,300日幣（含稅）。

▲圖片來源／WithFunフード株式会社





現擠栗子蒙布朗＆日本茶專賣店雙重雪糕（生絞りモンブラン＆日本茶専門店のダブルジェラート）

在純白義式冰淇淋與焙茶義式冰淇淋上擠上滿滿的栗子蒙布朗，頂部再點綴一顆栗子。和風的日本茶、栗子配上義式冰淇淋的絕妙組合必吃！售價：1,650日幣（含稅）。

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日本茶專賣店的抹茶霜淇淋 or 200℃焙茶霜淇淋（日本茶専門店の抹茶のソフト or 200℃焙煎ほうじ茶のソフト）

黑色的甜筒上擠入茶香濃郁的抹茶或焙茶霜淇淋，再以閃閃發亮的金粉妝點，同時帶給消費者視覺與味覺的雙重享受。售價：900日幣（含稅）。

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不同溫度焙煎茶葉製成的義式冰淇淋（各焙煎温度別ジェラート）

提供9種不同溫度焙煎茶葉製成的義式冰淇淋，從抹茶、荒茶（0℃）、玉露（80℃）、煎茶（100℃、130℃）、玄米茶（130℃）、焙茶（160℃、200℃）都有，各有千秋。售價：單球650日幣（含稅），雙球 1,200日幣（含稅）。

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活動名稱：冰淇淋萬博會（アイスクリーム万博「あいぱく® TOKYO 2024」）活動日期：即日起～5月6日活動時間：10：00～20：00 ※最後一日18：00活動地點：京王百貨店 新宿店 7階 大催場（東京都新宿区西新宿１丁目１−４）