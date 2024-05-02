甜點控都尖叫了！台北美福大飯店為了讓甜點控可以品嚐最道地的日本神戶甜點，特別邀請6位日本甜點大師輪番客座，要讓最美味的神戶甜點零距離直送台北美福。首波主打「草莓奶油蛋糕、春天氣息蛋糕」，由神戶達人高杉良和主廚限定推出。
台北美福表示這一次是由六位神戶甜點大師，輪番上陣。第一週抵台的甜點大師，是在神戶當地享有盛名的高杉良和，身為日本洋菓子界指標性名師，曾榮獲「神戶達人」的殊榮。此次帶來他的招牌甜點草莓奶油蛋糕，是以杏仁蛋糕、新鮮切片草莓及使用動物鮮奶油的香緹層層交疊，頂部再鋪上草莓及開心果碎，是款讓人品嘗後大喊幸福的美味蛋糕。
另一款春天氣息，是將杏仁海綿蛋糕結合手指餅乾，再與酸甜覆盆子及白巧克力慕斯一起搭配，繽紛的色彩搭配就如同春天降臨。第三款西西里開心果蛋糕，以菸捲麵糊製成的外型，搭配開心果及牛奶巧克力慕斯，杏仁海綿蛋糕裡嘗得到使用法國法芙娜巧克力製作成的巧克力脆片，帶來驚喜口感。
此外，還有有神戶大師、神戶名匠等封號的福原敏晃，是「神戶西式糕點Bock Sun」代表，開業迄今已滿60年。福原敏晃主廚身為第二代，延續父親嚴選食材的理念，將其製成日本（關西）風格，創造出神戶獨有的口味，被日本厚生勞動省認定為現代名匠，目前在神戶地區開設多家分店，深受消費者的喜愛。
此次帶來造型仿真的蘋果蛋糕及雙層乳酪柑橘蛋糕，並安排2020年加入Bock Sun的甜點新秀松下佑己客座美福。曾獲得聖誕節蛋糕比賽神戶市長獎的松下主廚，帶來濃郁起司香的三種起司蛋糕及巧克力風味的薩赫蛋糕等。
同時，曾榮獲德國Inter Gastra 78 Stuttgart金牌和世界蛋糕展金牌等榮譽的井谷真一大師，在神戶一家德國點心製造商工作了37年，也是第一屆的神戶甜點大師，2020年被日本內閣府授予瑞寶單光勳章，可謂實至名歸。
此次來台帶來源自奧地利及法國的甜點，維也納主教蛋糕黃白相間搭配，就像天主教樞機法衣的顏色，又稱樞機卿，使用動物鮮奶油製成的內餡，搭配蛋白酥的酥鬆口感，以及海綿蛋糕的柔軟，創造層次豐富的口感，井谷主廚搭配新鮮草莓，增添果香。另一款栗子蛋糕，是以栗子幕斯、巧克力蛋糕及奶油香緹搭配而成。蛋糕外層呈現琥珀色，是選用多款堅果製作而成，一口咬下可品嚐到栗子獨有的風味。
此外，這次來客座的主廚中，有三位曾於七年前快閃美福，其中一位是屢獲神戶甜點大賞的西川健司主廚。他20歲就獨立開店，身兼經營者與主廚身份，其店舖位於深山之中，主打親臨現場才能體驗的店鋪型態，廣獲消費者的喜愛，多項自創甜點獲神戶品評會大賞肯定。
西川主廚在七年前來台客座時對台灣香蕉的風味特別難忘，因此研發將香蕉結合香甜的太妃糖，推出香蕉太妃派。另一款也是以台灣酸甜的水果鳳梨為主角，研發出杏桃鳳梨慕斯，這兩款水果風味的甜品，呼應台灣被暱稱為水果王國，可是一點也不為過。
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台北美福大飯店 神戶洋菓子 限時開吃
銷售期間：4月30日起至年6月16日止
洽詢電話： Moment café & bakery 02-7722-3397
台北美福 神戶甜點大師高杉良和客座日期及推薦甜點
活動期間：4/30-5/5
推薦必吃：草莓奶油蛋糕1,880元(5吋)、西西里開心果蛋糕320元、春天氣息320元
台北美福 神戶甜點大師井谷真一客座日期及推薦甜點
活動期間：5/5-5/9
推薦必吃：覆盆子慕斯蛋糕320元、栗子慕斯蛋糕320元、主教蛋糕350元
台北美福 神戶甜點大師高杉良和客座日期及推薦甜點
活動期間：5/12-5/18
推薦必吃：薩赫蛋糕1,880元(5吋)、百香牛奶巧克力慕斯320元、三種起司蛋糕320元
台北美福 神戶甜點大師福原敏晃客座日期及推薦甜點
活動期間：5/21-5/27
推薦必吃：蘋果蛋糕320元、雙層乳酪柑橘蛋糕320元
台北美福 神戶甜點大師田中哲人客座日期及推薦甜點
活動期間：5/30-6/6
推薦必吃：雅緻320元、捉迷藏320元
台北美福 神戶甜點大師西川健司客座日期及推薦甜點
活動期間：6/12-6/16
推薦必吃：香蕉太妃派320元、杏桃鳳梨慕斯320元