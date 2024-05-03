為了讓台灣的肉肉控、喜歡品嚐各式肉品的老饕們可以有更多的選擇，君品酒店推出全新義大利牛排餐酒館「Ciao by Fratelli Pennisi Macelleria Sicilia」，攜手西西里島近60年的肉品世家Dai Pennisi品牌打造全球首家聯名餐廳，並獨家引進歐洲品種牛肉，與手工自製肉品販售，重現台灣少見的西西里島經典特色料理與飲食文化，要讓台灣老饕們體驗一場無肉不歡的美食聚餐。





君品酒店「Ciao」西西里牛排餐酒館有別於較易造成食材浪費的自助式吃到飽餐廳，也與Fine Dining餐廳做出區隔，採用À la carte單點菜單的「Ciao」西西里牛排餐酒館，以更多元豐富的西西里島菜品，結合分享、歡聚的飲食方式，讓老饕們享受「剛剛好的餐飲美學」，更能減少點餐浪費、減少廚餘的產生，讓飲食用餐更永續。同時，「Ciao」是義大利人見面或道別時的問候語，表現出義大利人性格裡的熱情與友善，也代表君品酒店將義大利美食料理與餐飲文化引進台灣，象徵著對於客人真摯的歡迎、樂於分享美食之意。





同時，「 Ciao」牛排餐酒館，延續其「肉舖到餐桌」的定位，其最大賣點自然是義大利講求「分享」、「歡聚」與「慢食精神」，更帶給顧客原汁原味的西西里島美食風情。菜單內廣納各式西西里島傳統料理，除了經典義式各種醃製小菜、茴香柳橙沙拉與臘腸拼盤等，亦引進了坊間較為少見的歐洲餐酒館的內臟料理，如：冷前菜-薄切牛臀肉、熱前菜-碳烤新鮮牛肝及豬肝等，毫不遜色於台灣各式小吃拼盤的常民風味。





並且Pennisi肉品世家重視肉的品質，料理訴求食材原味的展現，為避免過多香料與調味掩蓋食材本色，皆以西西里海鹽及橄欖油簡單調味，再由職人以精準的火侯掌握，以原木直火碳烤賦予誘人烙痕與煙燻香氣，不花俏的烹調手法呈現經典炙烤肉串與烤肉丸料理與排餐料理。





最後，「 Ciao」牛排餐酒館餐廳冷藏熟成櫃裡展示由主廚遵循Dai Pennisi肉品世家傳統，經過熟成後的職人手工肉品，更是餐廳亮點之一。用餐客人不僅可以在餐廳大快朵頤，也可以購買回家，在家中與親友分享由職人技藝與時間完美濃縮成就的西西里島傳統美味。







Ciao by Fratelli Pennisi Macelleria Sicilia

營業時間：12:00-14:30；18:00-21:00

地址：台北市大同區承德路一段3號6樓

訂位電話：0975-684-833

線上訂位：https://reurl.cc/Z90LMM

