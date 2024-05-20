丸亀製麵買一送一2天快閃！在各大百貨美食街都能看見其蹤跡的丸亀製麵，是來自日本的人氣手打烏龍麵名店，各式口味的烏龍麵搭上配料自助吧和無限加湯服務，成為上班族午餐人氣選擇，這次，為了歡慶來台十週年，特意推出買一送一限定優惠。







從2013首度插旗台灣至今，丸亀製麵憑藉著Q彈的手打烏龍麵，和DIY客製化加蒜泥、加蔥花、加天婦羅碎等，讓人每次來都可以客製一碗專屬的丸亀烏龍麵。此次，十週年慶買一送一，以經典招牌「豚骨烏龍麵」為優惠，只要在5/21、5/22期間，內用並主動向店員出示手機加好友或追蹤官方FB或IG畫面，即可享有優惠。每人每次僅可兌換一組，2天期間內不限量優惠超佛。



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丸亀製麵買一送一

活動時間：2024/5/21、5/22

活動辦法：點餐結帳時主動出示丸亀製麵FB或IG「按讚/追蹤畫面」，享「中碗豚骨烏龍麵買一送一」優惠。



注意事項：

1、每支手機(畫面)限購一組。

2、買一送一「活動餐點限內用」，不開放外帶及寄碗 。

3、買一送一僅限中碗，不提供升級。

4、買一送一活動恕不與其他優惠活動併用。