SOGO大巨蛋亮點不斷！堪稱最不務正業、最會玩聯名、最會創造話題的星宇航空，這次再度跨界和胡同燒肉聯手，推出全球首家航空主題燒肉餐酒館「STAR HUTONG星胡同」，在星宇航空超潮的太空艙設計中品嚐胡同燒肉的美味，將於5/30正式開幕，勢必將掀起星宇鐵粉暴動。





星宇航空、胡同燒肉繼飛機餐之後，再度跨界聯手推出實體店鋪「STAR HUTONG星胡同」，選在話題地SOGO大巨蛋插旗，將星宇航空的五感機艙體驗搬到現場，並透過胡同燒肉將燒肉與餐酒館完美結合，提供跨國界的主題套餐。目前採取全預約制服務，並營業至半夜12點，讓周邊上班族下班後也能輕鬆體驗星宇頭等艙的偽出國。





星宇航空 STAR HUTONG星胡同

開幕日：2024/5/30

營業時間:17:30-00:00 (營運期間採完全預約制)



SOGO大巨蛋美食必吃清單

此外，SOGO大巨蛋美食首波開幕的D區美食餐廳圍繞在大巨蛋一樓前後兩側，主打都市放空休閒餐廳，邀請14間人氣美食餐廳進駐，其中不乏台灣首店、全新概念店型，窩客島搶先整理SOGO大巨蛋美食清單。從輕食、咖啡廳、下午茶、日本人氣漢堡名店、日本拉麵、日本神級霜淇淋、酒吧和火鍋等各類型美食齊聚，讓大家無論何時到此都能找到想吃的美食。



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