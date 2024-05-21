挑戰市場最低價！KKday即日起至6/3以「數位旅展，1折爆品環球行」為主題，精選全球熱門旅遊體驗商品，在活動期間每日下午13點，分別推出1折限量搶購活動，精選熱門旅遊體驗商品，包含富士山一日遊、韓國猛男秀、新加坡濱海灣花園、曼谷Safari野生動物園、法國巴黎迪士尼樂園等，最低只要銅板價45元起。







同時，每日中午12點買一送一起優惠商品、持續加碼至6/6，包含了有越南富國島來回機票9,999元起、日本福島機票6,999元起，以及韓國京畿道和談林一日遊、曼谷大城府野生動物園一日遊、越南會安古鎮一日遊、花蓮遠雄海洋公園門票等商品買一送一。





並且國內旅遊主打「台南奇美《從拉斐爾到梵谷》門票」下殺1折55元、「新竹福湯岩盤浴體驗」下殺1折135元起，海外旅遊體驗則有「富士山一日遊」售價230元起、「韓國 The Man Alive 猛男秀」售價130元起、「釜山通行證」售價130元起，「香港M+博物館」售價50元起。





此外，KKday針對海外旅遊熱門目的地東北亞及東南亞地區，主打購買日本商品滿5,000元折550元、滿8,000元折900元；韓國全品項消費滿2,000元折200元、滿4,000元折450元，東南亞則是全品項消費滿3,000元折250元，與泰國全品項消費滿4,000元折400元，港澳同步推出滿3,000元折350元優惠。





而針對北美地區推出全品項消費滿4,000元折450元、滿6,000元折750元，歐洲則有交通類商品，限定折價10歐元，紐澳全品項商品88折、中東商品9折，可以全球玩透透！國內旅遊則因應暑假級畢業季到來，推出展覽、景點票券95折，以及限量推出「超人力霸王英雄展」、「六福村主題遊樂園門票」第二人半價。



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