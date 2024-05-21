為了搶攻旅展商機，Klook即日起至6/6搶先推出「全站95折」超殺優惠，再加碼天天買1送1、天天搶10元優惠、以及首單eSIM免費、全球商品88折、飯店租車鐵路88折，等5大超值優惠，就是要讓國人吃喝玩樂一站搞定。
其中，最讓網友們期待的就是「天天買1送1」，Klook線上旅展在活動期間每日上午11點推出限量買一送一，包含了有日本環球影城、曼谷水上市場一日遊、首爾樂天世界。同時，「天天搶10元優惠」也是每天上午11點開跑，可以最低10元至最多20元不等的銅板價出遊東京哈利波特影城、峴港巴拿山一日遊。
此外，Klook首次下單並訂購指定日韓泰eSIM，輸入限量優惠碼、即可免費獲得五天每日500MB的eSIM一張，也能自行加價升級無限制流量等方案。同時，活動期間購買Klook站上全球商品一率享有88折優惠，最多可折200元。最後，訂購台港日泰飯店、台美日指定地區租車，以及熱門鐵路如日本新幹線、台灣高鐵、歐洲鐵路等，全部享88折優惠。
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Klook線上旅展
活動期間：即日起至6/6
活動官網：https://www.klook.com/zh-TW/tetris/promo-bazaar/tw-travel-fair/