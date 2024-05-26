新大谷飯店再度攜手風靡台日的角落小夥伴，將於2024年7月12日至8月31日暑假期間，在大阪及幕張的新大谷飯店推出期間限定的「角落小夥伴特別甜點自助餐～去拜訪白熊的故鄉～(すみっコぐらしスペシャルスイーツビュッフェ〜しろくまのふるさとにあそびにいきました〜)」，眾多療癒可口甜點一次帶來視覺與味覺的雙重盛宴！

角落小夥伴再度進軍大阪&幕張新大谷飯店

「角落小夥伴特別甜點自助餐～去拜訪白熊的故鄉～」集合了以「角落小夥伴」角色為元素製作的甜點及飲品。本次特別以「白熊的故鄉」為主題，由新大谷飯店內超人氣甜點店「Patisserie SATSUKI」的糕點師傅精心製作各式各樣精緻小巧的可愛甜點。







例如，以餅乾麵糊為基底，放上了莓果凍、覆盆子及開心果等打造出「白熊與白熊的兄弟姐妹的起司慕斯」，或是融合綿密奶油與草莓的「企鵝？抹茶蛋糕卷」，還有用椰子粉表現炸豬排酥脆感的「炸豬排巧克力慕斯」等。





而飲品的部分則融合了「白熊的故鄉」中登場各個角色的服裝，並以不同風味飲品呈現角色模樣，如使用可爾必思、藍莓優格及牛奶冰淇淋打造「白熊」風味飲，或是以紅茶糖漿、牛奶及奶茶冰淇淋製成「炸豬排」等，共有5種不同風味。此外，還特別搭配紙製的帽子及耳朵，還原角落小夥伴的模樣，更顯可愛，讓人捨不得吃。





除了「角落小夥伴」的概念甜點外，還可以品嚐到由「Patisserie SATSUKI」糕點師傅特製的頂級甜點，像是經典的草莓奶油蛋糕，在大阪還可以品嚐到享譽國際的甜點名店PIERRE HERMÉ PARIS打造的甜點。





享用甜點的同時，也想來點鹹食換換口味的話，飯店也提出了角落小夥伴角色相關的「炸豬排」三明治、「炸蝦」及「爆米花」等，亦有沙拉吧、湯品及義大利麵、漢堡等西式菜餚，非常適合作為午餐享用，份量十足。



活動期間：2024年7月12日～8月31日開放預約：6月3日12：00～．大阪新大谷飯店(ホテルニューオータニ大阪)用餐地點：SATSUKI LOUNGE地址：大阪府大阪市中央区城見1-4-1用餐時間：平日11：30～16：30（最終入場15：00）、六日國定假日/8月13日～16日11：30～18：30（最終入場17：00）※用餐時間90分鐘費用：大人平日6,300日幣、六日國定假日/8月13日～16日6,900日幣；小學生4,000日幣；幼兒（4歲以上） 3,000日幣．幕張新大谷飯店(ホテルニューオータニ幕張)用餐地點：THE LOUNGE地址：千葉市美浜区ひび野2-120-3用餐：午餐11：30～16：30（最終入場14：30） / 晚餐17：30～20：00（最終入場18：00）※用餐時間120分鐘料金：大人平日7,600日幣、六日國定假日/8月13日～16日8,100日幣、8月3日晚餐9,500日幣；小學生 3,600日幣；幼兒（4歲以上）2,200日幣