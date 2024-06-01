旅展就是要先搶特價機票！2024TTE台北旅展熱鬧登場，各家航空都紛紛祭出超狂下殺優惠，有飛韓國200元、泰國曼谷和清邁999元起的特價機票，就連星宇航空飛日本熊本來回也一萬有找，華航更加碼抽全球不限航點6張來回機票一人獨得，來趟環遊世界。窩客島整理華航、虎航、國泰、長榮、星宇等航空特價機票重點，皆可線上購買超方便。







2024TTE台北旅展：中華航空

於即日起至6/10期間，推出線上旅展的中華航空，提供82折起優惠航點回饋粉絲的愛戴，推薦必買的有6000元有找的新加坡、馬尼拉、宿霧，就連韓國首爾也只要6,068元、日本福岡最低價7,708元。直飛歐洲87折起；澳洲則是下殺85折起；將於7/14新開航的西雅圖則是兩萬三有找。旅展期間買就加碼再抽全球不限航點來回機票，重點是一人獨得6張超狂。



中華航空 線上旅展

活動時間：即日起至6/10期間

活動網址：https://walkr.tw/CujaBrzS​​​​​​​







2024TTE台北旅展：長榮航空

2024長榮航空線上旅展於即日起至6/6，只要購買台灣地區出法的指定航線，旅遊時間為2025/2/28前，就可享最低72折起優惠。特別推薦桃園出發前往清邁來回8170元起、北海道來回最低15,555元起、巴黎25,200元起等，無論是道東南亞避冬，還是冬天來趟滑雪之旅，又或是遠到歐洲浪漫一下，都可以趁旅展搶好康。



長榮航空 線上旅展

活動時間：即日起至6/6

活動網址：https://walkr.tw/WHl1wQuL​​​​​​​





2024TTE台北旅展：星宇航空

將台灣航空業拉到新高度的星宇航空，這次也跟上台北旅展推出優惠，於即日起至6/11期間，2024夏季線上旅展泉航線8折起優惠，東北亞、東南亞和美國線於6/1至2025/2/28期間航班皆有優惠，推薦必買來回航點有曼谷8,677元、東京12,458元、名古屋11,952元、大阪12,039元、熊本9,108元，以及西雅圖27,866元。



星宇航空 線上旅展

開票期間：2024/05/20~2024/06/11(澳門航線至06/14)

適用航線及出發日(皆為從台灣出發)：

東北亞、東南亞、美國線：即日起至2025/02/28

澳門線：即日起至2024/12/31

活動網址：https://walkr.tw/Unlev8ZY​​​​​​​







2024TTE台北旅展：國泰航空

國泰航空在6/3前，只要在官網預訂日本、東南亞、歐美、紐澳等精選航點，經濟艙最高下殺86折、商務艙則可享93折優惠，香港再加碼經濟艙85折、商務艙89折。若在旅展現場完成指定任務還能兌換哈根達斯迷你杯、荷葉扇等小禮，現場更加碼推出滿額抽獎活動，行李箱、機票折抵金等，就等你來拼手氣。



國泰航空 線上旅展

活動時間：即日起至6/3

活動網址：https://walkr.tw/4VPJ6Pev​​​​​​​







2024TTE台北旅展：台灣虎航

台灣虎航從即日起至6/3期間，推出線上旅展全航線最低未稅799元促銷，旅行時間今年10/26前皆可享有優惠，若輸入折扣碼「ITSALE」，還有機會再享票價最高85折優惠。而台北世貿的旅展現場，也推出互動小遊戲，來回機票、機票回饋金等多項好力，是人人有獎的加碼優惠。



台灣虎航 線上旅展

活動時間：即日起至6/3

​​​​​​​活動網址：https://walkr.tw/8lCXDWpj​​​​​​​







2024TTE台北旅展：千元有找特價機票

這次旅展期間也有眾多千元有找特價機票，小資族出國前一定要來搶！包括亞洲航空馬尼拉399元、馬來西亞吉隆坡和沙巴799元；泰國曼谷、清邁則是999元起。韓國籍的航空也在韓國館中設點，並推出線上旅展讓人不用到場也能買特價機票，首推濟州航空「台北-釜山」900元起；易斯達航空則是在6/14前台灣起飛至清州單程最低200元、首爾400元。







2024TTE台北旅展 日本特價機票推薦

星宇航空 東京12,458元、名古屋11,952元、大阪12,039元、熊本9,108元



2024TTE台北旅展 韓國特價機票推薦

易斯達航空 清州單程最低200元、首爾400元。



2024TTE台北旅展 東南亞特價機票推薦

亞洲航空馬尼拉399元、馬來西亞吉隆坡和沙巴799元