桃園5大蘆竹景點通通免費玩！近期蘆竹大古山步道的燈光展點燈，設置了各種主題燈飾、活動，將會一直點燈到8月底，暑期晚上來看光雕前，也可以順遊附近的熱門景點，窩客島這次蒐羅桃園5個蘆竹景點，超簡易好走的步道觀景平台、今年新設立的兒童遊樂公園通通都收下。





假日想稍微運動健行的話，可以走訪「五酒桶山步道」、「羊稠森林步道」等步道，階梯式步道小孩也能輕鬆攻略，還有觀景平台可以看到海岸線；如果要帶小孩去放電，「蘆竹親子館」館內有兒童玩具區、職業扮演遊戲區、閱讀區等空間，通通都能免費玩；另外也有近期新設立的「新龍公園」，有攀爬區、溜滑梯、沙坑等遊樂設施，帶小孩嗨完整個下午。





桃園蘆竹景點推薦：五酒桶山步道

部落客 是艾思，不是火拳。 造訪 五酒桶山步道 說：

步道兩側的樹木眾多，就算在晴天前往也不怕曝曬在太陽底下，而且常有輕柔的微風吹入，是一條頗為舒適、難度低、親子也能一起前往的步道。<全文介紹>



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#五酒桶山步道

地址：桃園市蘆竹區長興路一段230巷

電話：05-374-7658







桃園蘆竹景點推薦：羊稠森林步道

部落客 靜怡＆大顆呆 造訪 羊稠森林步道 說：

走一段石階路就來到了擁有絕佳視野的觀景台，聽說可以看到高鐵穿越隧道、桃園機場飛機起降、更遠處還有船隻行駛在台灣海峽上，真的是陸海空景大集合<全文介紹>



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#羊稠森林步道

地址：桃園市蘆竹區羊稠街







桃園蘆竹景點推薦：大古山登山步道公園

部落客 是艾思，不是火拳。 造訪 大古山登山步道公園 說：

步道為木枕階且長度非常短，就好像是爬一層樓梯的概念。階梯中間也有岔路，是比較平緩的緩坡，一樣也是可以到達大古山涼亭。<全文介紹>



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#大古山登山步道公園

地址：桃園市蘆竹區大古路228號







桃園蘆竹景點推薦：蘆竹親子館

部落客 mika 造訪 蘆竹親子館 說：

才發現原來有免費親子館這種好地方，不限時也不收費，而且還有分齡的遊戲空間，設施也很齊全而且新穎，然後服務人員也很親切。<全文介紹>



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#蘆竹親子館

地址：桃園市蘆竹區大新路26號

電話：03-323-6116







桃園蘆竹景點推薦：新龍公園

部落客 Mumu 造訪 新龍公園 說：

5月7號才開放的超新遊戲場！小而巧的可愛遊戲場域設施也不少，有攀爬、滑梯、沙坑、跳樁，環境很舒適，晚上照明足夠，超推薦夏日傍晚來不曬更好玩！<全文介紹>



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#新龍公園

地址：桃園市蘆竹區龍安街三段80號

電話：03-332-2101



