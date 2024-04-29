自從乾兒子出生以後，我真的開啟了一個新的親子宇宙觀，為了讓他消耗電力不要折騰我們，這才發現原來有免費親子館這種好地方，不限時也不收費，而且還有分齡的遊戲空間，設施也很齊全而且新穎，然後服務人員也很親切。
只能說感謝桃園市府推動的一區一親子館政策，讓我們有更多免費親子館可以選擇，而蘆竹這家，有小小職業家角色扮演還蠻有趣的，還有各種樂器可以讓孩子玩，益智遊樂器材也很新，必須給推。
蘆竹 親子館｜交通位置
就位於大新路上，斜對面有收費停車場，旁邊是黃昏市場。
力揚停車場是比較近的，除了黃昏市場外，全聯也在附近。
所以帶孩子去親子館放電以後，還可以順便買菜回家。
這座親子館設計的很現代繽紛，還被綠意包圍，很用心規劃。
蘆竹親子館的營業時間
09:00–12:00、14:00–17:00｜每週一公休
入館是實名制，記得帶大人跟小朋友的健保卡或證件。
入館須知
服務對象為0-6歲小朋友
開放30組親子入館
成人入場需要穿襪子喔
感冒發燒不得入館
每次入館需出示幼兒證件
包包需放在置物櫃
館內禁止飲食
需家長陪伴同樂
一樓是0-3歲活動區
二樓則是0-6歲的混齡空間跟親子閱讀區
水瓶需放置在固定區域
親子休息區
蘆竹 親子館｜未滿3歲的遊戲空間
專門提供給小寶寶遊玩的地方
有小球池、溜滑梯、簡單的觸覺玩具跟小車車等…
空間很寬敞
適合給十個月大的小寶寶盡情爬行。
這年紀的寶寶還是很需要陪同，而且有嚴重分離焦慮。
寶寶間會互相吸引
但我乾兒子還不太懂控制力道
很怕他傷到人家。
溜滑梯目前還是很愛。
神奇髮捲也很受寶寶歡迎。
寶寶在這裡可以認識新朋友
只是還太小不會控制力道，需要由大人陪同。
我家乾兒子反而不太喜歡玩球池
只是喜歡把球拿來丟來丟去，大概喜歡看我們忙著撿的模樣吧。
蘆竹 親子館｜職業小玩家
二樓是0-6歲的混齡空間跟親子閱讀區
這裡還有職業小玩家的店舖，可以玩角色扮演辦家家。
看是要當牙醫還是開美髮院都可以。
屬於寶寶的小空間
美髮院布置的很用心，超可愛。
寶寶對假髮很感興趣
結果幫他戴上後他超嫌棄的，笑死
雜貨店最受小孩歡迎
小女孩最愛玩的醫生遊戲。
軌道園區
這裡有木製軌道玩具組
這就不是寶寶懂玩的了。
寶寶最愛樂器行
各種音樂器材可以讓寶寶玩
光是在這裡就玩很久了。
隨便亂按，只要有聲音就開心。
這年紀還對小車車挺無感的
反而對樂器這種會發出聲音的玩具很喜歡。
這種邊坐邊玩的手推車，小寶寶也很愛。
只是還不會走路的他，需要家長陪同比較安全。
這裡真的很適合帶寶寶來放電
而且還可以認識新朋友，重點是室內而且免費的親子館
對父母來說，真的是德政啊，一般六日都有開館喔。
蘆竹親子館
地址：桃園市蘆竹區大新路26號
電話：033236116
時間：09:00–12:00、14:00–17:00｜每週一公休
更多桃園親子館可以參考這裡
桃園親子服務網→桃園育兒資源網 (tycg.gov.tw)
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