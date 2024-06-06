「唐老鴨」90周年囉！那有趣、活潑，總是呱呱呱的唐老鴨90歲了，Xpark為了慶祝唐老鴨90歲生日，特別與迪士尼的夥伴們一起推出「Let’s Xparty！九十要派對！」幫唐老鴨過生日，同時從7/1開始會在館區打造10個場景，等待鴨粉們一一探索，並且迪士尼經典角色打卡點也會在Xpark的每個角落，可以透過AR擴增實境與唐老鴨還有好朋友們一起慶祝。
Xpark表示，在「Let’s Xparty！九十要派對！」活動期間，館內許多角落將充滿迪士尼的設計元素，從入口處的唐老鴨派對迎賓，到館內的各種迪士尼角色裝飾，無不展現出這次展覽的盛大規模。並且為了讓在Xpark的體驗升級，精心挑選迪士尼經典歌曲播放，跟著音樂的節奏一步步進入派對故事中。
同時適逢唐老鴨90周年，Xpark館內精心設置了10個夢幻派對拍照點，每個拍照點都融合了迪士尼的經典元素及滿滿的歡慶氛圍。其中，4個拍照點還特別設置了AR濾鏡，遊客只需使用手機加入Xpark官方LINE 帳號，即可看到唐老鴨和他的朋友們與自己合影，留下時刻精彩並透過社群媒體立即分享，體驗在Xpark的每一刻為生活增添無限樂趣。
Xpark也特別設計一系列有趣的館內任務，完成指定任務挑戰還可以獲得限量「唐老鴨90周年系列香氛片」乙片。並且只要在社群媒體上分享唐老鴨派對精彩瞬間，即可換取同款「唐老鴨90周年系列防水貼紙」乙枚。並且活動專屬套票將於6/6起預購，購買套票即可獲得「22公分 唐老鴨派對系列娃娃證件零錢包」乙只，以唐老鴨穿著經典服裝手持Xpark生日禮物為造型設計，實用且兼具收藏價值，是迪士尼迷們不可錯過的珍藏品。
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Xpark Let’s Xparty！九十要派對！
套票開賣時間：2024/6/6(四)
指定販售連結：Xpark官方售票系統 https://xparkpr.pse.is/disneydd90
活動連結：https://www.xpark2024.com/
套票售價：成人990元 / 學生790元 / 孩童590元 /博愛590元
套票內容：22公分 唐老鴨派對系列娃娃證件零錢包乙只，完成指定任務加贈限定香氛片乙片。