9間新店人氣美食快筆記！來新店不能沒吃過古早味小吃，不論是街邊小吃、牛肉麵等麵食小吃，各家都是新店人排隊也要吃的美食夯店，這次窩客島蒐羅了9間「新店人氣美食」，包括新店人最推古早味蛋餅、鴨肉羹，以及老饕最愛的滷肉飯，超夯美食全要吃過。





新店古早味早點「旭達豆漿店」一定要吃過，煎得酥脆的現桿餅皮搭上軟嫩煎蛋，新店人排隊也要吃的早餐首選快跟上，而從早上6點開始營業的「阿金老圓環滷肉飯」，更是許多在地老饕的早餐愛店；此外必吃「新店北鴨鴨肉羹」除了招牌鴨肉羹，吸滿滷汁、黏口涮嘴的鴨肉飯也是人氣必點；想吃甜點則有「甜在心糖水舖」，主打蔗糖冰沙加芋泥、芋圓等配料，還有少見的古早味李鹹冰，夏天來一碗超過癮。





人氣新店美食推薦：旭達豆漿店

部落客 算命的說我很愛吃 造訪 旭達豆漿店 說：

剛上桌蛋餅迷人香氣超誘人！酥皮煎的薄脆不油膩，喜歡淋上醬油吃起來是不同風味，再來一杯豆漿，早餐吃得好滿足🐷！！<全文介紹>



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#旭達豆漿店

地址：新北市新店區中正路438號

電話：02-2219-4713







人氣新店美食推薦：老中央餅坊

部落客 D&W黑白雙搭 造訪 老中央餅坊 說：

芝麻酥餅提供的芝麻醬料不算少，也可以看的出來這個酥餅也蠻多層的，重點是每一層酥皮都非常的酥脆不油膩，吃酥餅最怕就是很油口感偏軟，這家酥餅完全避開這些雷區，直接給過!!<全文介紹>



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#老中央餅坊

地址：新北市新店區中央路133巷22號

電話：02-2219-4909







人氣新店美食推薦：58牛肉麵

部落客饅頭弟 造訪 58牛肉麵 說：

原本我以為牛小排的肉質會偏硬不好咬，但是我一吃進嘴裡，真的是入口即化啊！讓我太驚艷了，這家店的牛小排真是令人難忘，一吃就愛上了，難怪在網路上大受歡迎啊<全文介紹>



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#58牛肉麵

地址：新北市新店區吉安街24號1樓

電話：02-2212-1309







人氣新店美食推薦：新店北鴨鴨肉羹

部落客 麥的小窩 造訪 新店北鴨鴨肉羹 說：

鴨肉帶有嚼勁，散發著肉汁的鮮甜滋味，而且給的份量不少，用湯匙一舀幾乎都能舀到鴨肉，小麥特別喜歡吃去骨的鴨肉，直接放進嘴裡就能享受鴨肉的滋味<全文介紹>



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#新店北鴨鴨肉羹

地址：新北市新店區光明街169號

電話：02-2910-4565







人氣新店美食推薦：小同安麵食館

部落客 瑪姬愛漂亮 造訪 小同安麵食館 說：

小籠湯包皮薄饀多，小心的用筷子先破皮小洞讓湯汁流出來以免燙口，湯汁的味道很濃，滿滿的肉汁鮮甜，裡面的豬絞肉內饀濕潤柔滑無腥味，這是我吃過的小籠湯包裡的前幾名。<全文介紹>



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#小同安麵食館

地址：新北市新店區寶安街52號

電話：02-8665-6680







人氣新店美食推薦：甜在心糖水舖

部落客算命的說我很愛吃 造訪 甜在心糖水舖 說：

古早味李鹹冰很開胃，上頭還有蜜餞，現在越來越少可以吃到這種，我搭配粉條珍珠，ＱＱ類的咀嚼控不能錯過<全文介紹>



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#甜在心糖水舖

地址：新北市新店區大豐路47號

電話： 0921-236-196







人氣新店美食推薦：阿金老圓環滷肉飯

部落客 Cheng chun 造訪 阿金老圓環滷肉飯 說：

滷肉飯，絞肉系，覺得稱作肉燥飯更為貼切。雖然不是我愛的肥肉丁系，但每一口都能品嚐到豐富的口感和深厚的滋味，肉燥與飯完美地融合在一起，別有風味 。<全文介紹>



#阿金老圓環滷肉飯

地址：新北市新店區中正路189巷4號

電話：02-2914-3142







人氣新店美食推薦：韓笑味韓式餐廳

部落客 ✡水晶安蹄✡ 造訪 韓笑味韓式餐廳 說：

黑嘛嘛韓式炸醬麵、韓式烤肉還有海鮮煎餅，生意超好，一開門不久就秒客滿，這一排店家韓國料理不少，就這家生意最好，海鮮煎餅不錯，內用外帶生意都好好！<全文介紹>



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#韓笑味韓式餐廳

地址：新北市新店區中華路61號

電話：02-2915-7126







人氣新店美食推薦：森師兄市井火鍋

部落客 Jennifer(真妮4) 造訪 森師兄市井火鍋 說：

主打個人火鍋以及蔬菜.火鍋料.飲料.北海道牛奶霜淇淋吃到飽。菜單有13款鍋底，最便宜的只要$329(+10%服務費)，肉盤可以加價升量，可以共鍋…<全文介紹>



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#森師兄市井火鍋

地址：新北市新店區三民路169號

電話：02-8911-8900



