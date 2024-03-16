新店光明商圈美食吃什麼？

小麥推薦一家連平日、非用餐時段生意都很不錯的北鴨鴨肉羹

距離新店區公所捷運站步行7～8分鐘

也可以從新店捷運站步行過來，也是只要約7～8分鐘的路程

不管是住在附近或是來裕隆城、碧潭風景區遊玩，想吃經典的小吃

都非常推薦這家北鴨鴨肉羹唷

【目錄索引】

‧北鴨鴨肉羹-環境介紹

‧北鴨鴨肉羹-菜單

‧北鴨鴨肉羹-餐點介紹

‧北鴨鴨肉羹-店家資訊

這家北鴨鴨肉羹是許多新聞、美食節目及媒體報導過，且強力推薦的美食

北鴨鴨肉羹有兩個店面可以進入

一個在北新路、一個在光明街，小麥是從光明街的入口進來

店面有點低調，感覺蠻容易錯過的

我是照著Googlemap，所以蠻好找的

【北鴨鴨肉羹-環境介紹】

提供內用座位

是矮桌椅，很有復古風格的用餐環境

廚房區域在中間的空間，坐在座位區也可以欣賞到正在準備料理的畫面

內用、外帶點餐方式都是「劃單」

店員會依照順序出餐

內用如果人潮沒有客滿，可以自行找座位坐下

牆面還有「小鴨創作精選」，超多塗鴨

有興趣的人都可以一一欣賞

有沒有發現鴨肉羹湯的鍋子裡有一大根管子？

因為鴨肉羹可是具備跳鋼管的技能唷XD

不時看到店員打開鋼管的開關，就可以補充鍋子裡的鴨肉羹了

覺得相當有趣

白飯上加入鴨肉，看著深褐色的醬汁淋在飯上，看起來就好誘人

而且你們看看，這鴨肉真的給的很大氣！！

再加入油蔥酥

不管是內用或外帶，只見店員熟練的舀上羹湯

桌上備有辣椒粉跟醋可以使用

小麥吃鴨肉羹一定要加入辣椒粉

【北鴨鴨肉羹-菜單】

北鴨鴨肉羹菜單

鴨肉羹可單點，也可以加飯、加麵、加粄條及加米粉

很多人都是一碗鴨肉飯+一碗鴨肉羹，真的是絕佳組合

有趣的是～菜單上方還有塗鴨區，可以畫上自己天馬行空的想像

【北鴨鴨肉羹-餐點介紹】

▲鴨肉飯 50元

這碗鴨肉飯不是單單把鴨肉擺上去而已

而是先將鴨肉滷過，所以吃起來很有味道，感覺還有膠質黏黏的口感

肉質非常鹹香美味

上面的油蔥酥炸到酥酥脆脆的口感，吃起來更是香氣十足

米飯吸收到了醬汁的風味，再搭配鴨肉、油蔥酥一塊入口，口感鹹香四溢又豐富

個人覺得這個油蔥酥有畫龍點睛的效果

讓整體味蕾更加提升，為這碗鴨肉飯加分不少

▲鴨肉羹 80元

吃鴨肉羹一定要加辣椒粉

多了微辣的口感，讓風味更佳且更有層次的口感

帶點稠度的羹湯，散發鹹味還有洋蔥釋放的鮮甜滋味

除了洋蔥還加入大量的筍絲，增添爽脆多汁的口感

隱約還有吃到薑絲的味道

所以整體口感非常豐富

鴨肉帶有嚼勁，散發著肉汁的鮮甜滋味

而且給的份量不少，用湯匙一舀幾乎都能舀到鴨肉

小麥特別喜歡吃去骨的鴨肉，直接放進嘴裡就能享受鴨肉的滋味

如果是長輩或小孩吃也很方便

▲鴨肉羹粄條 95元

鴨肉羹直接吃就很有味道，也可以加入辣椒粉或醋

加點醋帶點酸口，吃起來更加不膩口

粄條有著一定的厚度，而且好Q好有彈性

就算泡在鴨肉羹湯裡也不會過於軟爛

小麥本身就很愛吃羹湯，但北鴨鴨肉羹的鴨肉飯也超好吃

雖然是小吃，但服務態度非常親切客氣

讓我今天不僅享用到美味的餐點外，親切的服務更是大大的加分

下次如果有再來到新店或是碧潭風景區

我一定會再回訪這家！！

【北鴨鴨肉羹-店家資訊】

店名：北鴨鴨肉羹

地址：新北市新店區光明街169號

營業時間：11:00~20:30，週三公休

電話：02-2910 4565

北鴨鴨肉羹粉絲專頁

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