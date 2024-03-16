新店光明商圈美食吃什麼？
小麥推薦一家連平日、非用餐時段生意都很不錯的北鴨鴨肉羹
距離新店區公所捷運站步行7～8分鐘
也可以從新店捷運站步行過來，也是只要約7～8分鐘的路程
不管是住在附近或是來裕隆城、碧潭風景區遊玩，想吃經典的小吃
都非常推薦這家北鴨鴨肉羹唷
【目錄索引】
這家北鴨鴨肉羹是許多新聞、美食節目及媒體報導過，且強力推薦的美食
北鴨鴨肉羹有兩個店面可以進入
一個在北新路、一個在光明街，小麥是從光明街的入口進來
店面有點低調，感覺蠻容易錯過的
我是照著Googlemap，所以蠻好找的
提供內用座位
是矮桌椅，很有復古風格的用餐環境
廚房區域在中間的空間，坐在座位區也可以欣賞到正在準備料理的畫面
內用、外帶點餐方式都是「劃單」
店員會依照順序出餐
內用如果人潮沒有客滿，可以自行找座位坐下
牆面還有「小鴨創作精選」，超多塗鴨
有興趣的人都可以一一欣賞
有沒有發現鴨肉羹湯的鍋子裡有一大根管子？
因為鴨肉羹可是具備跳鋼管的技能唷XD
不時看到店員打開鋼管的開關，就可以補充鍋子裡的鴨肉羹了
覺得相當有趣
白飯上加入鴨肉，看著深褐色的醬汁淋在飯上，看起來就好誘人
而且你們看看，這鴨肉真的給的很大氣！！
再加入油蔥酥
不管是內用或外帶，只見店員熟練的舀上羹湯
桌上備有辣椒粉跟醋可以使用
小麥吃鴨肉羹一定要加入辣椒粉
北鴨鴨肉羹菜單
鴨肉羹可單點，也可以加飯、加麵、加粄條及加米粉
很多人都是一碗鴨肉飯+一碗鴨肉羹，真的是絕佳組合
有趣的是～菜單上方還有塗鴨區，可以畫上自己天馬行空的想像
▲鴨肉飯 50元
這碗鴨肉飯不是單單把鴨肉擺上去而已
而是先將鴨肉滷過，所以吃起來很有味道，感覺還有膠質黏黏的口感
肉質非常鹹香美味
上面的油蔥酥炸到酥酥脆脆的口感，吃起來更是香氣十足
米飯吸收到了醬汁的風味，再搭配鴨肉、油蔥酥一塊入口，口感鹹香四溢又豐富
個人覺得這個油蔥酥有畫龍點睛的效果
讓整體味蕾更加提升，為這碗鴨肉飯加分不少
▲鴨肉羹 80元
吃鴨肉羹一定要加辣椒粉
多了微辣的口感，讓風味更佳且更有層次的口感
帶點稠度的羹湯，散發鹹味還有洋蔥釋放的鮮甜滋味
除了洋蔥還加入大量的筍絲，增添爽脆多汁的口感
隱約還有吃到薑絲的味道
所以整體口感非常豐富
鴨肉帶有嚼勁，散發著肉汁的鮮甜滋味
而且給的份量不少，用湯匙一舀幾乎都能舀到鴨肉
小麥特別喜歡吃去骨的鴨肉，直接放進嘴裡就能享受鴨肉的滋味
如果是長輩或小孩吃也很方便
▲鴨肉羹粄條 95元
鴨肉羹直接吃就很有味道，也可以加入辣椒粉或醋
加點醋帶點酸口，吃起來更加不膩口
粄條有著一定的厚度，而且好Q好有彈性
就算泡在鴨肉羹湯裡也不會過於軟爛
小麥本身就很愛吃羹湯，但北鴨鴨肉羹的鴨肉飯也超好吃
雖然是小吃，但服務態度非常親切客氣
讓我今天不僅享用到美味的餐點外，親切的服務更是大大的加分
下次如果有再來到新店或是碧潭風景區
我一定會再回訪這家！！
店名：北鴨鴨肉羹
地址：新北市新店區光明街169號
營業時間：11:00~20:30，週三公休
電話：02-2910 4565