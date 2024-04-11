森師兄市井火鍋位在新店三民路離耕莘醫院很近，主打個人火鍋以及蔬菜.火鍋料.飲料.北海道牛奶霜淇淋吃到飽。菜單有13款鍋底，最便宜的只要$329(+10%服務費)，肉盤可以加價升量，可以共鍋，現場自助吧吃到飽，建議先預約(文末有店家的停車資訊)

森師兄的消費規則

不同鍋底和主餐選項的消費價格$329~$698，共鍋費$199(消費都要加10%清潔服務費)

鍋底和主餐(肉盤或海鮮盤)由廚房出餐，自助吧裡有蔬菜.火鍋料.冰沙.茶飲.滷肉飯.霜淇淋

大胃的推薦點鴛鴦鍋，小鳥胃的推薦單品鍋就能吃超飽了

共鍋者可以吃自助吧的食材但共鍋費不能折抵單點的商品

森師兄市井火鍋的菜單

分單品鍋和鴛鴦鍋兩種個人鍋款，鍋底除了基本特色口味外也會放雞肉或是菇片之類的食材

新開發的壽喜鍋和昆布鰹魚大骨鍋湯底沒有放料(就是口味清湯)所以價格比上面兩張菜單便宜

平日限定的3款商業午餐

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森師兄市井火鍋的用餐空間

以雙人和四人座位為主，進門中間的6~8人長桌可以機動放遮屏變成倆人用餐的小空間

點餐掃描這個code點餐

菜單裡的肉盤(牛小排除外)+$68升級加量50%

自助吧裡的食材感覺蠻新鮮，我夾了喜歡吃的材料就已經滿盤了

自助吧裡的食物盆容器不大，但是店員補得很快，我猜是老闆有考慮到裸露食材會影響新鮮度的關係吧

店家貼心的在醬料區的上方貼一份”調醬比例”

滷肉飯，絞肉放很多的肉燥看起來很可口，可惜我們還沒吃到這鍋就已經很飽了

飲料區的有蘋果醋冰沙我喝了三杯，北海道牛奶冰淇淋被老公推薦也吃了一杯

解渴解膩還可以開胃的蘋果醋冰沙，吃熱火鍋自然少不了要多喝幾杯

全家賣一杯$45的北海道霜淇淋有濃郁奶香味~好好吃喔

今天點了金湯鍋和鴛鴦款的麻辣養生鍋以及麻辣金湯鍋三種

湯底好喝，建議還沒開煮前一定要先舀碗原湯來喝，感受廚師的用心

金湯酸菜濃郁鍋，酸菜為主加上豬骨熬製的湯底。酸香中還有一點小辣度開脾又開胃，煮海鮮也適合

麻辣鍋只有一種辣度，放了兩塊紅通通辣油，夠辣夠香但是不夠麻，我個人比較喜歡花椒的痠麻勁

麻辣鍋底會放豆腐和鴨血

右邊養生鍋底有雞肉塊.紅棗.杏鮑菇.金針菇.枸杞，清爽湯味和左邊紅通通的麻辣鍋底呈現強烈的對比

重慶火鍋的香辣是直冒汗的濃度，無辣不歡的人肯定一吃就會上癮，幾口入腹後我猛冒汗呀…

湯底送來沒多久現刨的”嚴選培根牛肉“也送來了(我今天點的肉盤都沒有升級加價)

嫩嫩霜降牛(單品鍋$458~$488 鴛鴦鍋$528)

兩款牛肉的品質都不錯，培根牛多一點韌性，霜降牛的口感比較柔和

經典海鮮拼盤(單品鍋$478 鴛鴦鍋$528)，海鮮們我放在養生鍋底煮，魚蝦蚵川燙後的鮮美度比肉片好吃

這樣飽滿的份量，對我來說有點超量了…建議中午來吃就可以把晚餐也省了

自助吧裡有兩款小菜，入味干絲和爽脆的漬白蘿蔔兩樣都非常好吃

推薦店家調製的胡麻醬，剛剛好的濃度沾肉沾火鍋料或是配蔬菜都讚到不行

吃麻辣火鍋怎能少了油條，我都是下鍋3秒就馬上起鍋~保留好吃的脆度

但是超吸油…我只吃一根解饞就停手了

Q彈性好吃的米血糕也是我的最愛

一定要稱讚麻辣鍋裡的鴨血和豆腐，軟嫩多汁又Q彈的口感

雖是一般常見的火鍋料但覺得每一樣都好吃，下鍋煮到浮起就要撈出放涼後再慢慢享口福

森師兄市井火鍋是一家適合聚餐享受美味的舒適餐廳，特別是店員們的親切和熱忱

一個人也可以大口吃的四川麻辣鴛鴦火鍋~森師兄市井火鍋

森師兄市井火鍋

電話：02-89118900 地址：新北市新店區三民路169號 營業時間：週一至週日 12:00~15:00 17:30~22:00 最晚預約或點餐時間： 14:00、21:00 店門前有機車格，附近有新店高中的地下收費停車場 用餐100分鐘，10%清潔服務費，付現金或刷卡，沒有LINE PAY和街口支付 ==========================

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