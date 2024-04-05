新店安坑吉安街的58牛肉麵，真是新店的牛肉控老饕的最愛啊
輕軌還沒有開通前，這家58牛肉麵就是在地人最愛的麵館
他們的牛肉麵湯頭恰到好處，而且還能免費加湯
話雖這麼說，可要吃飯得抓緊時機，一到用餐時間就滿座啦
他們每天營業時間都從早上10點開始，一直到下午4點，禮拜四公休
喜歡吃牛肉麵的朋友，千萬別錯過這家絕對值得一試的好店
地址：新北市新店區吉安街24號1樓
我家弟弟挑了紅燒牛肉麵，牛肉嫩滑多汁，再加上他們那韌勁十足的手工麵條，簡直美味到爆炸
湯頭喝起來不死鹹，我個人還蠻喜歡的，湯喝不夠，還可以免費續加一次呢
更棒的是加麵只要中碗$10元，大碗$20元，真的是划算到不行，CP值超高的
我家的大食量弟弟選了大碗麵，他說吃得飽到天上去了
我點的是店家網路爆紅的牛小排麵，原本我以為牛小排的肉質會偏硬不好咬
但是我一吃進嘴裡，真的是入口即化啊！讓我太驚艷了
這家店的牛小排真是令人難忘，一吃就愛上了，難怪在網路上大受歡迎啊
店家的小菜也是超受歡迎的！我拿了我最愛的泡菜跟小黃瓜
黑白切點了弟弟愛的豆乾、滷蛋、海帶、豬血糕等等
有生蒜頭、辣椒醬、牛油、酸菜、筷子和湯匙，需要的話可以隨意取用
滿滿的小菜櫃等著你來挑選呢
用餐時間真是搶手啊，要找個位置可真不容易
菜單
58牛肉麵給我的整體感覺真的很棒！從湯頭的味道到麵條的口感，每一口都讓人回味無窮
雖然用餐時間常常滿座，但這也顯示了它的受歡迎程度，我強烈推薦給喜歡牛肉麵的朋友們，絕對值得一試
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